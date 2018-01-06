Теннис: Саснович уступила украинке Свитолиной в финале турнира в Брисбене

Поединок закончился убедительной победой соперницы белоруски – 2:6, 1:6.

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6 января Александра Саснович сыграла свой первый финал на турнирах категории «Премьер». В соперниках у белоруски была 6-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина. В итоге белоруска уступила со счетом 2:6, 1:6.

Призовой фонд турнира «ВТА Премьер» в Брисбене составил 894700 долларов США, сообщает «Прессбол».

Как отмечает «Трибуна», на пути к финалу Саснович одержала четыре победы в основной сетке Брисбена над соперницами, которые находятся значительно выше в рейтинге. Под раздачу белоруски (88-я ракетка мира) попали Кристина Младенович (11), Анетт Контавейт (34), Ализе Корне (38), Анастасия Севастова (16).