Белорусских милиционеров научат английскому к Европейским играм. Байнет отреагировал.

Накануне ІІ Европейских игр для сотрудников милиции, Департамента охраны и военнослужащих внутренних войск проведут трехмесячные курсы английского языка.

В обучении будет сделан упор на разбор ситуаций, которые могут возникнуть при ежедневном несении службы, сообщается на сайте МВД.

Среди прочих слушатели курсов отработают темы «Описание внешности», «Официальное представление сотрудника правоохранительных органов иностранным гражданам», «Проверка документов», «Оказание помощи в случае неисправности автомобиля», «Нарушение общественного порядка», «Допрос подозреваемого и опрос свидетеля» и другие.

Новость о курсах английского для сотрудников милиции вызвала реакцию пользователей Байнета, в основном ироничную. Предлагаем небольшой обзор мнений.

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Май нэйм из сержант Николай! Летс го ту бобик!»

«Эпизод из будущего. Выходит перед иностранцами милиционер и говорит: «Эврибади клэп юр хэндз». Те начинают хлопать в ладоши. Выбегает ОМОН с криками «Ааа....(дальше не переводится с русского)».

«Так вроде ж перед ЧМ-2014 английский изучали уже? Или забыли?»

«Ну все... Теперь по 15 суток за мат будут получать и иностранцы!»

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Вучыць і ведаць – гэта не адно і тое ж».

«Ці дачакаемся дня, калі іх прымусяць вучыць беларускую мову?»

«Какие европейские игры? Тут народ в нищете прозябает. В этой стране каждый живет в своей Беларуси».