Тренер минского «Динамо» оставил команду ради участия в рождественском турнире

5 января команда президента Беларуси провела второй матч на рождественском хоккейном турнире-2018.

Предыдущая игра была примечательна тем, что Александра Лукашенко в кои-то веки удалили с площадки. На сей раз ничего вопиющего не случилось. В дежурном порядке была повержена сборная Китая – 14:9.

Но один примечательный факт всё-таки зафиксирован. За команду Александра Лукашенко играл Константин Кольцов, который входит в тренерский штаб минского «Динамо». Этот клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге, 5 января как раз проводил очередной матч – в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».

На первый взгляд, по логике Кольцов в этот день должен был находиться на Урале, а не в Минске. Однако на самом деле глубоко символично, что тренер «Динамо» между игрой КХЛ и покатушками на рождественском турнире сделал очевидный выбор в пользу последнего. Это ярчайшая иллюстрация на тему расстановки приоритетов в нашем государстве, которая многое объясняет в происходящем, причем не только на хоккейной площадке.