«Необходимость время от времени менять власть носит гигиенический характер»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Саудовской Аравии вновь задержали 11 принцев
Теннис: Саснович уступила украинке Свитолиной в финале турнира в Брисбене
Обложка дня. Fortune задается вопросами о биткоине
Тренер минского «Динамо» оставил команду ради участия в рождественском турнире
«Отстояли!» Крановщице, потерявшей кисть, не придется возвращать полученную компенсацию
Капский – о смене тренерского штаба в БАТЭ: «Что мы получим в результате, знает один Господь Бог»
За что мама троих детей чувствовала себя виноватой во время беременности
Как чиновники (не) украсили дома в Дроздах к Рождеству. Видео
Пад Берасьцем людзі выйшлі на сход супраць будоўлі акумулятарнага заводу
Apple признала уязвимость всех своих устройств
Минская милиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже из камеры хранения
7 января немного похолодает, ночью местами ожидается до -8°С
Гаишники забрали у парня мопед, а тот в отместку сжег их авто
Врачу из Крупок за педофилию дали 9,5 лет
Почему Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия даже под угрозой голода
Рецепт идеальной предвыборной программы от Лукашенко
Свалка истории: в Бобруйске никому не могут всучить 400-килограммовый бюст Ленина
Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили
На Урале открыли памятник пельменю, которому «рот радуется». Фотофакт
Кто же такой Евгений Раздуев? Обвиняемому в убийстве минчанки прокурор запросил 18 лет
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
За что Лукашенко сел на скамейку штрафников
Глава КГБ Беларуси склонил голову перед Путиным. Фотофакт
Почему Беларусь переживает спокойные дни (осталось еще несколько)
Как «красные директора» сломали через колено Лукашенко и его правительство
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Фото дня. Как в минском «Импульсе» продавцов прячут от покупателей
Фото дня. Как одной картинкой объяснить, что происходит в Венесуэле
«И даже прогрессивные страны вроде Эфиопии или Нигерии могут позавидовать зарплатам наших учителей»
«Все, пацаны, погнали!» В Светлогорске трое малышей ушли из детского сада и уехали на поезде в Жлобин
Как моего сына в БРСМ принимали
Это надо видеть! Невероятное сходство Лукашенко и Путина в двух фото
Романчук придумал, как Беларуси заработать миллиард долларов в бюджет
Белоруска в Испании: «Законы здесь на стороне обычных людей. Матерям-одиночкам дают помощь 500 евро»
Невзоров: «Автором культа был маразматик Постышев, у которого крыша ехала во все стороны»
«У нас нет особых отношений». Китай относится к Беларуси как к стране «третьего мира»?
Раздвоение вечности: Лукашенко-2017 против Лукашенко-2005
Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Баскетболистка Елена Левченко в пальто на голое тело поздравила с Новым годом
Дзесяць наймаладзейшых кандыдатаў на мясцовыя выбары, якія вылучаюцца ў Мінску
Сара едет. В Таиланд!
Самый мрачный новогодний президент
Как в мире встретили Новый год: Минск, Париж, Джакарта
Трамп, #MeToo, голыя хакеісты: лепшыя вокладкі часопісаў свету за 2017
Лучшие фотографии 2017 года
История одного фото. Как живет самая известная «тунеядка», не сдержавшая слез перед чиновниками
В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
06.01.2018
«Необходимость время от времени менять власть носит гигиенический характер»

Виктор Шендерович высказался в Фейсбуке об истории российской идентичности.

«Необходимость время от времени менять власть носит, как давно и не мною замечено, гигиенический характер: во избежание интоксикации, надо избавляться от остатков переваренного, спускать за собой воду, мыть руки… Ничего личного: надо!

А в помещении, где ты живешь, следует время от времени проветривать и делать влажную уборку…

Если этого не делать, по углам начнет скапливаться пыль. То есть, это только сначала – по углам. Постепенно она покроет пол и вещи; через какое-то время начнет ощутимо менять состав воздуха, попадать в легкие, слеживаться под ногами, слипаться, затвердевать в грязь.

Скоро все это сделает пребывание в квартире маловыносимым – не для всех, конечно, а для кого-то одного, наиболее чуткого к стандартам гигиены. И однажды этот один съедет вон, даже ценой потери жилплощади.

Без него, конечно, станет заметно легче, потому что он уже успеет осточертеть здоровому большинству своими криками о необходимости открыть окно и сделать влажную уборку.

Он ведь даже попытается напоследок прорваться к крану с водой, но его скрутят на подходе и положат, в педагогических целях, в самый пыльный угол, – чисто чтобы ему легче было потом выйти вон.

Остальные помаленьку привыкнут к грязи, тем более что вновь народившиеся не будут даже догадываться, что можно открыть окно, а швабру и ведро ответственные квартиросъемщики предусмотрительно разломают и выбросят вон, чтобы сей европейский каприз не отвлекал жильцов от постоянно работающего телевизора, – тоже покрывшегося пылью, вместе с теми, кто там, внутри, поет и танцует у них со времен стояния на реке Угре.

Внуки будут лепить из грязи игрушки и сморкаться в линолеум (ибо паркет, бывший когда-то на месте этого линолеума, давно продан неустановленными лицами; да и хер бы с ним, с паркетом, сморкаться можно и в стену).

Из совокупности запахов однажды соорудится общий, – и за неимением персональной ответственности этот запах внезапно устроит всех, и специально нанятые поэты назовут его воздухом Родины.

А однажды – когда невесть откуда взявшийся сапиенс вдруг заверещит посреди этой кубатуры благим матом, и начнет звать Богородицу с международным контролем и рвать на себе слипшиеся волосы, – к потревоженным жильцам выйдет с докладом старшой, надежно слежавшийся человек с пыльным дипломом, купленным с грязных рук.

И окажется, что вот это все, которое давно обступило их со всех сторон, – давно уже не пыль и не грязь, а – культурный слой! И отскребать его нельзя ни в коем случае, ибо сие приведет к потере идентичности...

А надобно, по такому случаю, покрепче запереться на новый оборот ключа и щеколду задвинуть по самую Польшу, ибо тех, которые снаружи, хлебом не корми, а дай навредить нам влажной уборкой!

Слава богу, силы задвинуть щеколду у нас еще есть; приоритеты у нас крепкие, потребности небольшие, а нравственность, пока не мылись, выросла такого размера, что за мебель цепляет. Задвинем!

Тут ведь дело не шуточное. Жильцам так и так помирать, а за идентичность нашу мы отвечаем перед нашей историей! Не мигая, смотрят на нас из глубины квартиры так и не похороненные вовремя упыри.

Дышите глубже».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:31)
Главное
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
Почему Беларусь переживает спокойные дни (осталось еще несколько)
«Начало года впечатляющее». Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на ЖКУ
Подробности разбойного нападения на дом бизнесмена в Пинске
Холли Берри приветствует в 2018-м поклонников в любимом купальнике
Пятничное. Как не надо бороться с похмельем
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY