Макей о «Хельсинки-2», безвизе и цветных революциях

Глава МИД Владимир Макей дал развернутое интервью.

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О «Хельсинки-2»

Беларусь разработала концепцию инициативы о запуске переговорного процесса, аналогичного Хельсинкскому, и работает над ее реализацией. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Беларусь 1».

— Мы разработали концепцию этого предложения, инициативы нашего президента. Мы провели консультации с представителями ряда стран, и должен сказать, что наши разъяснения, предложения находят позитивный отклик у многих наших коллег и партнеров. Мы работаем над реализацией этой идеи. Я убежден, что она, однозначно, будет воспринята. В этом плане мы будем тесно взаимодействовать и с ведущими геополитическими игроками, и с соответствующими региональными и международными организациями, — цитирует министра БЕЛТА.

О военных претензиях

— Мы не можем и не собираемся организовывать цветные революции, не можем и не хотим предъявлять какие-то претензии — территориальные, военные, политические — другим государствам. Нам это абсолютно не нужно, — подчеркнул Владимир Макей

О безвизе

— Введение безвизового режима на пять дней для граждан 80 государств уже принесло свои плоды. Более 80000 иностранных граждан, в первую очередь из Западной Европы, посетили Беларусь. В Минске идет рост поступлений в бюджет от туристических, гостиничных услуг, от услуг в сфере здравоохранения, отдыха и так далее на 35%, — заявил глава МИД.

Макей добавил, что шаги по дальнейшему упрощению визового режима планируется обсудить в январе на совещании у Александра Лукашенко.

— Там мы будем вносить соответствующие предложения. Думаю, по итогам этого совещания будут приняты конкретные меры, — подчеркнул дипломат.