Капский – о смене тренерского штаба в БАТЭ: «Что мы получим в результате, знает один Господь Бог»

Председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал перемены в клубе.

Ранее сообщалось, что 5 января чемпион Беларуси сменил главного тренера: вместо Александра Ермаковича команду возглавил Олег Дулуб, который ради перехода в Борисов выкупил свой контракт у одесского «Черноморца». Помогать наставнику будут белорусы Алексей Бага, Дмитрий Молош, Василий Хомутовский, а также украинец Александр Грановский.

– Футбол без болельщиков мертв. Для нашего штаба главным показателем станет увеличение количества зрителей на трибунах. Если мы будем играть правильно, проповедовать тот футбол, который им нравится, болельщики это оценят. И еще очень хочется, чтобы наши поклонники поддерживали нас в любой ситуации. А то, что мы будем выкладываться на 100 процентов в каждом матче, могу гарантировать, – заявил в интервью клубному сайту Олег Дулуб.

Но наибольший интерес представлял комментарий к происшедшему председателя правления футбольного клуба Анатолия Капского. Его мнение также появилось на сайте ФК БАТЭ:

- Прежде чем говорить о назначении Олега Анатольевича Дулуба и его тренерского штаба, хотел бы поблагодарить тех тренеров, которые много лет верой и правдой служили БАТЭ. Александр Владимирович Ермакович, Александр Петрович Лисовский и Владимир Владимирович Невинский – неотъемлемая часть клуба. У них закончились контракты, и мы расстаемся. Но расстаемся на чемпионской ноте. Спасибо этим специалистам за работу, которую они проделали!

Для меня очень важно было узнать, где будет работать в дальнейшем Александр Владимирович Ермакович. Не скрою, что Виктор Михайлович Ганчаренко всегда хотел сделать его своим помощником в ЦСКА. Летом, еще до старта еврокубковой кампании, Ганчаренко мне об этом напоминал. И когда я сегодня узнал, что Ермакович будет востребован, у меня отлегло на душе.

Потому что Беларуси нельзя терять такого сильного тренера. Считаю, что Ермакович все годы, которые он возглавлял БАТЭ, был сильнейшим тренером в национальном первенстве. Об этом говорят его титулы и достижения. Когда человек четыре полноценных сезона руководит командой, которая четырежды кряду становится чемпионом, три раза выводит ее в групповой этап еврокубков – это показатель качества. Вспомним первый год его работы, второй. Тогда была большая ротация игроков, и то, что сумел в тех обстоятельствах сделать Ермакович, дорогого стоит.

Все эти опусы об Александре Владимировиче от всяких «блохеров», которые ничего не понимают в футболе, просто нелепы. Для меня Ермакович всегда был тренером номер один. Поэтому мы до последнего думали, что он останется. К этому все и шло. Мы согласовали состав тренерского штаба. Но в последнем разговоре, который у нас состоялся уже после Лондона (БАТЭ проиграл «Арсеналу» в заключительном матче группового раунда Лиги Европы со счетом 0:6 – прим. «Салідарнасці»), что-то пошло не так. Александр Владимирович принял решение расстаться. И, наверное, уже не стоило ему мешать, потому что он все для себя обдумал. После этого взяли паузу, думали, что Ермакович, может быть, изменит свою позицию. И только когда обратной реакции не последовало, начали заниматься поисками нового тренера.

Выбор подходящих специалистов был невелик. Поговорили с представителями команды, с Виктором Михайловичем Ганчаренко. Не в том плане, что он указал конкретно на Дулуба. Просто сошлись с ним во мнении, что может быть, БАТЭ стоит попробовать человека со стороны, который все оценит свежим взглядом…

Переговоры были затяжными, а назойливость СМИ только мешала. Буквально до 18.00 согласовывали тренерский штаб. Было много нюансов. С Олегом Анатольевичем мы быстро обсудили все условия. Но обсуждения других помощников заняло немало времени. И все могло сорваться в самый последний момент – шел достаточно сложный переговорный процесс. Все решения дались нам большим трудом. За исключением Алексея Баги, в штабе Дулуба будут только новые люди. Для нас это абсолютно небывалая ситуация, вход в другую реку. Потратили очень много сил. Сейчас такое ощущение, что мы с Захарченко (заместитель председателя правления клуба – прим. «Салідарнасці») отстояли три смены возле мартена…

Олега Анатольевича мы пригласили, чтобы организовать сквозную работу – начиная от главного тренера первой команды и заканчивая всеми тренерами групп подготовки. Естественно, дубль в эту цепочку тоже включен…

«Что мы получим в результате, знает один Господь Бог», – подытожил Анатолий Капский.