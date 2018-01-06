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Общество
06.01.2018
«Наша Ніва»
В элитный клуб Топузидиса разрешен въезд только на «Феррари» и «Бентли». Фотофакт

Это вообще законно? Комментарий ГАИ.

При въезде на набережную Минского моря (Заславского водохранилища) рядом с элитным комплексом «Робинсон клаб», который принадлежит миллионеру Павлу Топузидису, установлен необычный дорожный знак, табличка под которым дает право на въезд только очень дорогим автомобилям. Перечень 8 марок приведен на фотоснимке.

Выглядит это как фейк или шутка. Но руководитель «Робинсон клаба» Сергей Таранюк уверяет, что знак с табличкой действительно имеется, и он якобы даже согласовывался с ГАИ.

— Если вы приедете к нам на очень серьезном авто, то мы пропустим машину. Просто весь список не влезет на знак, — объяснил Таранюк. — Но если заедете на «Жигулях», то вызовем ГАИ, и вас оштрафуют.

«Наша Ніва» поинтересовалась в ГАИ, неужели на самом деле могла быть согласована такая несуразность.

— Такой знак… скажем так, не по стандарту. Это, скорее, выдумка владельцев стоянки. К тем, кто прикрепил ту табличку, могут возникнуть вопросы о ее законности, — сообщили в ГАИ Минской области. — В правилах дорожного движения такой таблички с перечнем VIP-автомобилей не предусмотрено, поэтому по закону штрафовать можно всех, заехавших под запрещающий знак. То есть если вы будете на «Жигулях», то ГАИ вас может оштрафовать, но оштрафуют, и если вы въедете на «Феррари».

 
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