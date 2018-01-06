За что мама троих детей чувствовала себя виноватой во время беременности

Что думают белорусские мамы о поддержке государства и роддомах страны?

Вероника Завьялова. Фото CityDog

Чиновники призывают белорусок «рожать за себя и за другую женщину», а глава государства считает, что в сфере поддержки материнства и детства в стране приняты беспрецедентные меры.

— Нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси, — убежден Александр Лукашенко.

Так ли это, Завтра твоей страны обсуждает с основательницей проекта «Радзіны», юристом, мамой двоих детей Вероникой Завьяловой.

— Благоприятные условия для материнства отражены в известном «Индексе материнства» международной организации Save the Сhildren. Согласно отчету 2015 года, Беларусь заняла в этом рейтинге 25 место среди 179 стран, опередив США, Японию, прибалтийские государства и оставив далеко позади страны СНГ, — приводит статистику основательница проекта «Радзіны».

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