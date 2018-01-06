Райан Гослинг: «Женщины лучше мужчин»

Правила жизни актера Райана Гослинга.

Выходя утром за порог своего дома, мы ведь все надеемся на какое-то небольшое приключение, да?

Мой отец работал на фабрике, как и все мужчины в нашей семье. А я не знал, чем хочу заниматься в жизни. А потом мой дядя начал пародировать Элвиса, и жизнь обрела смысл.

Дядя перебрался к нам в дом, когда потерял все свои деньги. Он жил в подвале, а в какой-то день решил, что будет зарабатывать, пародируя Элвиса. Он ходил по дому в блестящих костюмах, парике и очках. По правде говоря, у них с Элвисом не было ничего общего: мой дядя был лысым, усатым и с гигантской родинкой на лице. Но стоило ему переодеться — и все менялось. Мои родители считали его чудаком, но когда он завязал со сценой, это стало ударом для всех. Потому что моя семья вернулась к привычной жизни, в которой нам всем было очень скучно друг с другом.

Интернет — странная штука. Тысячи человек могут возненавидеть тебя просто потому, что тебе не нравятся кукурузные хлопья.

Я ненавидел свое детство, свое тело, свои волосы, ненавидел, когда мне говорили, что нужно делать. Наверное, поэтому я уехал из дома при первой возможности.

Дэмьен Шазелл (режиссер. — Esquire) всю жизнь мечтал снять «Ла-Ла Ленд». Я мог или разрушить его мечту, или научиться играть джаз на пианино.

С детства мечтаю ограбить банк. Но в реальной жизни, к сожалению, это невозможно: меня могут посадить в тюрьму.

Ходит слух, что «Дисней» выращивает армию кошек-убийц. Они живут в казармах на окраине парков развлечений, а по ночам пробираются к аттракционам и убивают всех мышей. По‑моему, очень странное решение для империи, которая держится на одной гигантской мыши.

Моя мать — очень красивая женщина, и мне всегда было страшно гулять с ней по улице. Стоило нам пройти пару метров, как машины начинали сигналить ей одна за другой.

Когда я смотрю клипы Бритни Спирс, где она держит змею на шее, всегда спрашиваю себя: «Неужели это все из-за меня?» Когда-то ее мать жаловалась моей, что я слишком часто говорю о сексе.

Сначала Канада возлагала надежды на меня. Потом у нас появился Джастин Бибер. Теперь у Канады наконец-то веселый премьер.

За любое лишнее слово о «Бегущем по лезвию 2049» меня взорвут на месте. Так сказал режиссер, после того как накормил какой-то дрянью.

Ридли Скотт — обыкновенный романтик, в 1982 году он выдумал мир будущего, полный разрухи и хаоса. И, к сожалению, это будущее наступило.

Я поправился на пятнадцать килограммов, когда готовился играть в «Милых костях» у Питера Джексона. Но в последний момент он заменил меня другим актером. И я остался толстым и безработным.

Каждый раз я надеюсь, что «Дневник памяти», «Драйв», «Ла-Ла Ленд» или хоть что-нибудь будет успешнее «Аватара».

В школе меня называли Проблема.

Не нужно придавать значение татуировкам — все равно о них будешь сожалеть.

Женщины лучше мужчин, все это знают.

Моя мама была на церемонии «оскара» только однажды. В тот год она решила, что пучки — это хит сезона. Но на ковровой дорожке все были с распущенными волосами. В зале мы сидели перед Рэйчел Вайс, и она все время подпрыгивала, чтобы увидеть сцену, а моя мама только ниже сползала в кресле. И я не знал, что делать, но очень хотел, чтобы она не расстраивалась. Я попросил Мерил Стрип: «Не могли бы вы сказать моей маме, что вам нравится ее прическа?» И когда пустили рекламу, она сказала: «Знаете, а я ведь тоже хотела сделать пучок. Жаль, что не решилась». Тогда мама чуть не умерла от гордости.

Лучшие фильмы — те, в которых можно молчать.

Как декольте прославило сестру Райана Гослинга