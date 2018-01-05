Как амбиционные планы о городах спутниках разбиваются о реальность

Программа строительства недвижимости на 2018-й таит в себе несколько любопытных цифр.

В пяти городах-спутниках Минска построят меньше 400 квартир. Это следует из программы строительства недвижимости на 2018 год, утвержденной постановлением правительства. Как сообщает REALTY.TUT.BY, в этом году в Смолевичах планируют построить жилье для 108 семей, в Заславле — для 60, в Руденске для 50 семей, и столько же — в Фаниполе и Логойске.

Впечатляющие цифры — если учесть, какие амбициозные планы еще совсем недавно озвучивали власти о создании вокруг столицы системы городов-спутников. Сравним — так еще год назад выглядели планы на период до 2020 года, утвержденные официальными документами:

Неудивительно, что тема городов-спутников практически ушла в тень в прошлом году.

«Город-спутник? Да у нас годами дороги отремонтировать не могут!»