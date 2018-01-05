БАТЭ сменил главного тренера

Вечером 5 января стало известно, что главный тренер ФК БАТЭ Александр Ермакович покинул клуб.

Сенсацией это не стало, несмотря на то, что в 2017 году борисовские футболисты вновь завоевали титул чемпионов Беларуси и вышли в групповой раунд Лиги Европы. Однако сезон для команды выдался настолько противоречивым, что Ермакович не раз порывался уйти в отставку еще минувшим летом. Этого не случилось, но, вероятно, желание продолжить сотрудничество в 2018-м было минимальным и у тренера, и у нанимателя.

Ермакович провел в БАТЭ почти 20 лет. 11 сезонов он отыграл в качестве полевого игрок, а сразу после завершения карьеры футболиста стал одним из тренеров борисовчан. Почти 5 лет Александр Ермакович был ассистентом Виктора Гончаренко, а когда тот решил сменить обстановку, его бывший помощник возглавил команду.

За четыре с лишним года Ермакович пять раз завоевывал с БАТЭ золотые медали и дважды выводил борисовчан в групповой раунд Лиги чемпионов. И это лучший ответ критикам, которые ставили под сомнение его тренерские качества. В реальности у Ермаковича хромала лишь пиар-часть, а специалистом он, без сомнения, является очень хорошим.

– Однако настал тот момент, когда я пришел к выводу, что для движения вперед нужно что-то менять в жизни. Потому и решил расстаться с БАТЭ. Уверен, так будет лучше и клубу, и мне, – заявил Ермакович клубному сайту.

Будет ли лучше, время покажет. А имя нового главного тренера борисовчан было озвучено буквально через пару часов.

У Олега Дулуба с пиаром как раз всё нормально. Этот тренер умеет себя подать в общении с журналистами. Пикантность ситуации заключается в том, что не так давно он входил в тренерский штаб минского «Динамо» – заклятого соперника БАТЭ. Но с владельцем столичного клуба Юрием Чижом у Олега Дулуба отношения не сложились.

«Он себе на уме был всегда. У Маасканта работал, потом у Журавля. Любил покрасоваться, себя показать. В тренировочном процессе в определенных ситуациях выпячивал себя — будто он больше, чем главный тренер. А когда шла неудачная полоса, наоборот, дистанцировался. Мол, это у них не получается, а я ни при чем. Уход Дулуба — это мое решение», — так впоследствии Чиж объяснил ситуацию «Прессболу».

После увольнения из «Динамо» Дулуб перебрался в другой столичный клуб. Он сходу вывел «Крумкачы» в высшую лигу и успел пошуметь там, обыграв солигорский «Шахтер» и минское «Динамо». Одно время «вороны» даже занимали второе место в таблице, пропустив вперед лишь БАТЭ, но в середине сезона начали камнем падать вниз. После того, как шансы попасть в зону еврокубков были утрачены, Дулуб ушел в львовские «Карпаты», где впрочем, тоже не задержался, несмотря на то, что помог команде спастись от вылета. Потом были еще четыре месяца в одесском «Черноморце» и – вуаля – возвращение в Беларусь в новом качестве.