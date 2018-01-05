Минская милиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже из камеры хранения

Сотрудники отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Минска разыскивают женщину, подозреваемую в совершении кражи.

Как сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома, 29 декабря 2017 года в период времени с 17.00 до 17.10 в универсаме по улице Руссиянова из камеры хранения было похищено имущество общей стоимостью более 60 белорусских рублей.

Как сообщила в заявлении в милицию владелица украденного, в тот день в 10.00 она положила в камеру хранения свои вещи и отправилась за покупками в торговый зал. Выходя из магазина, забыла про них. Вернувшись вечером, оставленных вещей женщина не обнаружила.

Другая посетительница магазина около 17.00 открыла ячейку камеры хранения и незаконно присвоила содержимое себе. Есть вероятность, что подозреваемая причастна к ряду других краж из камер хранения в Первомайском районе, говорится в сообщении ГУВД.

Приметы подозреваемой: на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения. Была одета в синюю куртку с капюшоном, черные штаны, оранжевую шапку и шарф. При себе имела черную дамскую сумочку и пакет. Украденные из камеры хранения вещи находились в красном пакете-майке.

Первомайское РУВД просит всех владеющих информацией о подозреваемой или обстоятельствах произошедшего сообщить по телефонам: 8-017-266-58-16, 8-017-280-02-02, 102.