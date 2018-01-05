Гаишники забрали у парня мопед, а тот в отместку сжег их авто

В Мяделе закончили расследование уголовного дела по поджогу милицейской машины «Лада Приора» в гараже отделения милиции курортного поселка Нарочь.

В совершении преступления обвиняется 22-летний житель курортного поселка Нарочь. Ночью 5 октября 2017 года пьяный парень, у которого сотрудники ГАИ накануне забрали мопед «Дельта», залез в служебный гараж отделения милиции, камнем сбив навесной замок входной двери, сообщает kraj.by.

В гараже стояли две милицейские машины «Лада Приора» и мопед обвиняемого. По предварительной версии следствия, парень слил бензин с мопеда, облил им правое переднее колесо одной из машин и зажигалкой поджег его.

Машина загорелась. Огонь перекинулся на второй автомобиль, а также на крышу гаража.

В результате пожара «Лада», которую поджег злоумышленник, уничтожена полностью. Вместе с ней сгорели сигнальная громкоговорительная установка, радиостанция, аварийный дорожный знак, автомобильная аптечка и 17 литров бензина.

Во второй машине огнем испорчены сигнальная установка, передний бампер, указатель левого поворота, левая фара, левое зеркало заднего вида, ручки дверей.

Пожар также повредил кровлю гаража.

Общий ущерб, причиненный мядельской милиции, оценивается в 9 833 рубля 29 копеек, что является крупным размером.

Обвиняемый имеет среднее образование, временно не работает, не судим, не женат.

Ему грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы от трех до десяти лет.