Почему Беларусь переживает спокойные дни (осталось еще несколько)

С наступлением нового года в стране пока обходится без скандалов, громких разносов и беготни силовиков. И причина заключается не только в недавних праздничных днях.

С 4 января глава государства с головой ушел в хоккей: он принимает активное участие в Рождественском международном турнире.

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Фото пресс-службы главы государства

Несмотря на то, что Александр Лукашенко не брал отпуск, в первую неделю 2018-го он, судя по официальным сообщениям, не провел ни одной рабочей встречи.

Вероятно, Беларусь ждет как минимум еще несколько спокойных дней: Рождественский турнир завершится 7 января. Вскоре слово «жэстачайшэ» должно вернуться в новостные выпуски телевидения. Но не факт, что это произойдет уже 8-го. Год назад первую рабочую встречу глава государства провел лишь 13 января.

Следующая передышка белорусов, вероятно, ждет в феврале, когда Александр Лукашенко традиционно отправляется кататься на лыжах в Сочи.

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