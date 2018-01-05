«Начало года впечатляющее». Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на ЖКУ

Вступает в силу указ № 473 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год». Байнет отреагировал.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, предельно допустимые тарифы «сформированы с учетом резервов снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг, выявленных межведомственной рабочей группой, созданной Комитетом госконтроля по поручению главы государства».

«В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах 5 долларов», — говорится в сообщении.

Планируется, что эти тарифы позволят в 2018 году обеспечить уровень возмещения населением затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг в размере более 70%. По большинству услуг (техническое обслуживание жилых помещений, лифтов, водоснабжение, водоотведение, сбор, вывоз и обезвреживание коммунальных отходов) с учетом проводимой работы по снижению их себестоимости планируется выйти на стопроцентное возмещение.

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление нуждающимся в ней безналичных жилищных субсидий.

Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.

Напомним, в октябре Лукашенко провел семинар «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», где дал указания и нагоняи министрам.

— Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов только на $ 5 и в дальнейшем — никакого роста без моего ведома. Тарифы должны быть подъемными для народа.

Байнет: «Все для людей»

Форумчане уже вовсю комментируют подписанный в первую неделю нового года указ. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадкиtalks.by. Некоторые считают, что «хорошо, но мало», дополняя: «Что вы НОЕТЕ, ну реально у нас ЖКХ стоит копейки!» Кое-кто советует не критиковать, а оглянуться на соседнюю Литву, где коммуналка «обходится по 250-300 долларов». Но большинство настроено скептически:

«Начало года многообещающее».

«Пенсионеры «ликуют». Как там поживает прибавка в 5 процентов?»

«Друг в Варшаве платит от 40 до 70 уе в зависимости от времени года. Про 300 евро сказки на собрании БРСМ рассказывайте».

«В реальности уже есть, где 100, где все 400% , отопление только 30%, а остальное уже далеко за 100 зашкаливает, только на бумаге рисуют свою заботу».

«Наконец-то. Спасибо».