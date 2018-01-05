Свалка истории: в Бобруйске никому не могут всучить 400-килограммовый бюст Ленина

Бюст Ленина, много лет простоявший у входа в Бобруйский дом офицеров, теперь прячется за углом безвестного гаража.

Фото Екатерины Гугаловой, «Коммерческий курьер»

Это не дает покоя отставному старшине гауптвахты Виктору Лопатченко, который еще в 2016 году пытался через местное издание «Коммерческий курьер», поднять вопрос об изваянии. На это Владимир Ковальчук, директор бобруйского филиала БГЭУ, которому тогда принадлежало здание, ответил:

— Чтобы перевезти, нужен подъемный кран, ведь скульп­тура весит почти 400 килограммов. Как-никак бетон! Бюст этот давно списан, поэтому мы готовы отдать его любому желающему. Приезжайте с краном и забирайте. Совершенно бесплатно.

Однако на столь заманчивое предложение никто не польстился. И в начале 2018-го Лопатченко вновь обратился в «Коммерческий курьер» и рассказал, что бюст накрыт тряпками и мокнет под снегом: Это же позор! Лучше передали бы его какому-нибудь детскому садику, чем так портить».

Заместитель председателя Бобруйского городского отделения ОО «Добровольное общество охраны памятников и истории культуры» Анатолий Царик прокомментировал эту ситуацию лаконично:

– Климатические условия на бюст не влияют, но храниться он должен на складе до передачи другому учреждению. Я распоряжусь, чтобы его убрали.

Выходит, что вождь мирового пролетариата никому и даром не нужен. Даже коммуннстам: ни провластная КПБ, ни оппозиционная ПКБ желания приютить Ильича не изъявили. И светит ему прямой путь на свалку истории.