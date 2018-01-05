Холли Берри приветствует в 2018-м поклонников в любимом купальнике

Самое топовое из Instagram.

Обладательница «Оскара» в новом году продолжила вдохновлять подписчиков душевными снимками. «Coming for you 2018», — так подписала свое фото Холли Берри, которая последние месяцы, похоже, не покидает пляжи, отдыхая с молодым бойфрендом.

Кстати, прошлым летом она уже демонстрировала это мини-бикини. Поклонники и тогда массово восхищались отличной физической формой актрисы, которая, напомним, в 2002-м сыграла девушку Бонда в фильме «Умри, но не сейчас», где одним из самых запоминающих моментов стал ее выход из моря.

Еще топовое из Instagram:

Черно-белая откровенная фотосессия Сиары без грамма косметики