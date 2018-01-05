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05.01.2018
TUT.BY, фото Олег Киндар
Кто же такой Евгений Раздуев? Обвиняемому в убийстве минчанки прокурор запросил 18 лет

Потерпевшая — смертную казнь.

По словам прокурора, обвиняемый в убийстве Татьяны Курсевич «действовал обдуманно, целенаправленно, хладнокровно». Гособвинитель запросил для Евгения Раздуева 18 лет колонии.

— Во время беседы с экспертами Раздуев тщательно обдумывал каждый ответ, на вопросы отвечал, делая паузы, говорил тихим голосом. Зато про другие события говорил охотно. Поэтому следует признать обвиняемого вменяемым, — обратился к суду прокурор. — Прошу признать Раздуева виновным и приговорить к 18 годам лишения свободы в колонии в условиях строгого режима.

Напомним, минчанину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК «Убийство с особой жестокостью». Евгения Раздуева обвиняют в убийстве молодой мамы Татьяны Курсевич. Пара прожила вместе несколько месяцев, съездила в романтическую поездку в Питер, а когда молодые люди вернулись в Минск, вспыхнула ссора. В вечер, когда случилась трагедия, в соседней комнате находился 7-летний сын Татьяны. Мальчик не слышал крик и ссор.

Наутро Евгений Раздуев отвез ребенка в школу на занятия, а тело девушки закопал в сарае в 120 километрах от Минска. Обвиняемый перед тем, как исчезнуть, от имени Татьяны переписывался с ее подругами, коллегами, бывшим мужем. С супругом девушка развелась летом 2016 года, а пропала 16 ноября 2016 года. Татьяну Курсевич искала милиция и волонтеры, а через несколько дней нашли ее тело. На суде Раздуев вину признал частично.

Во время процесса Евгений Раздуев заявил, что на него оказывалось психологическое давление. Он требовал привлечь сотрудников правоохранительных органов к ответственности и возбудить в отношении них уголовное дело. Проверка, которая длилась два месяца, установила: показания Евгения Раздуева недостоверны.

По его словам, причиной трагедии стала ревность. Прокурор назвал эту версию надуманной. В своей речи гособвинитель отметил: во время расследования и судебного разбирательства Раздуев постоянно менял показания. Обвиняемый утверждал, что нанес Татьяне 3−4 удара топором, но эксперты пришли к выводу: девушка была избита руками и ногами, и уже затем ей нанесли 8 ударов топором.

Выступая перед судом, мама погибшей Татьяны сказала, что не видит никакого раскаяния у Раздуева.

— После задержания он поправился на 7−8 килограмм. Был бы стресс, переживания, такого не произошло бы. Для него убил и убил… Тут пытались выставить его как человека, который любит природу и животных. Но он мне лично рассказывал о чудовищном случае, когда замуровали животных строительной пеной. Поэтому не сомневаюсь — он тот, кто способен на жестокость, — говорит потерпевшая. — В процессе всего услышанного в суде я еще больше убедилась: эта особь заслуживает смертной казни, его нужно изолировать от общества.

Бывший муж Татьяны считает, что Раздуев заслуживает пожизненного заключения.

Выступая в прениях, защита обвиняемого задалась вопросом:

— Кто же такой Евгений Раздуев? Мой подзащитный закончил 9 классов со средним баллом 4 из 5. Поступил в ПТУ, затем устроился на завод. Свидетели характеризовали его как порядочного и открытого человека, сопереживающего, он никогда не повышал голос, вежливо доносил свою точку зрения. Он никогда не доставлял проблем маме, помогал растить сестру, смотрел за своей бабушкой. Как следует из оглашенной в Вайбере переписки Татьяны и Евгения, все сообщения Татьяны полны любви, нежности, она называет его заботливым и надежным. И не было ничего о проявлении Раздуева как собственника. Татьяна была взрослой, мудрой, хорошей мамой. Она ушла от мужа к Евгению, обдумав это решение, не думая, что она могла ошибиться.

По мнению адвоката, Раздуев не убивал девушку с особой жестокостью и не хотел ее мучить. Защита уверена: дело нужно было квалифицировать не по ч.2 ст. 139 УК «Убийство с особой жестокостью», а по ч.1 этой же статьи. Где наказание менее суровое — от 6 до 15 лет лишения свободы.

 
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