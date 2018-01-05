Подробности разбойного нападения на дом бизнесмена в Пинске

Преступники были на машине с российскими номерами.

4 января в дом пинского бизнесмена ворвались четверо неизвестных. Они связали супругу и дочь предпринимателя и требовали рассказать, где лежат деньги. По неподтвержденным данным, среди нападавших был один белорус и трое россиян.

Нападение произошло на тихой улице частного сектора Пинска. Как сообщалось ранее, нападавшие забрали 11,5 тысячи долларов. После этого хозяин дома сумел воспользоваться охранной сигнализацией — нажал «тревожную кнопку». Через четыре минуты на место происшествия прибыл наряд отдела Департамента охраны. Двое нападавших оказали сопротивление и попытались завладеть табельным оружием одного из милиционеров.

Правоохранители применили табельное оружие и обезвредили двух нападавших. Двое других скрылись, но позже были задержаны.

Фото Комитет судэкспертиз

Хозяин дома и члены его семьи не пострадали. Как рассказали TUT.BY соседи жертв нападения, поздно вечером они услышали хлопки и звук сирен:

— Я вышел во двор, а там стояли где-то четыре машины скорой, ОМОН. Потом видел, как двух человек (нападавших. — Прим. TUT.BY) выносили из дома на носилках, — сообщил TUT.BY очевидец.

Знакомые пинского бизнесмена в беседе с TUT.BY предположили, что нападавшие работали по наводке. Мужчина начинал свой бизнес с торговли в киоске, постепенно его дело росло. Последние годы он занимался сдачей в аренду площадей.

Детали нападения пока не раскрываются. По информации из неподтвержденных источников, трое нападавших — россияне, четвертый — уроженец городского поселка Логишин. К дому своей жертвы они подъехали на иномарке с российскими номерами 190-го региона — Московская область. Автомобиль белого цвета с рисунком головы волка на капоте. В правоохранительных органах TUT.BY пока не подтвердили эту информацию.

Жители Логишина, с которыми нам удалось поговорить, характеризуют задержанного нейтрально. Родился и вырос в городском поселке, затем уехал на заработки в Россию, создал свою бригаду. Последние годы он жил на территории России.

О возможной причастности задержанных к двум ограблениям в Барановичах пока не сообщается, проводятся следственные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе спецоперации по задержанию один из сотрудников Департамента охраны получил телесные повреждения различной степени тяжести, он госпитализирован. По данным TUT.BY, ранение правоохранителя не является огнестрельным. Его жизни ничего не угрожает.

Начальник Пинского отдела Департамента охраны Игорь Середич в беседе с TUT.BY отметил, что, по его мнению, сотрудники сработали на отлично.