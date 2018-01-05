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Скандалы
05.01.2018
Елена Толкачева, TUT.BY
Генпрокуратура высказалась о задержанном в Украине за шпионаж белорусе

Генеральная прокуратура Беларуси считает, что уголовное дело против белоруса, задержанного за шпионаж в Украине, имеет политический подтекст.

У ведомства возникли «обоснованные сомнения в наличии признаков шпионажа в действиях задержанного».

Как рассказали в отделе информации, в Генеральную прокуратуру Беларуси поступила просьба управления Службы безопасности Украины в Черниговской области об оказании правовой помощи по уголовному делу, расследуемому в отношении гражданина Беларуси, задержанному в июне в Чернигове.

— Как следовало из обращения украинской стороны, задержанный белорус, действуя в интересах третьей стороны, собирал на территории Украины составляющие государственную тайну в сфере обороноспособности Украины сведения о ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Полученную информацию он зашифровал и хранил на карте памяти своего мобильного телефона, — сообщили в отделе информации Генпрокуратуры Беларуси.

Белорусская сторона, как сообщают в ведомстве, отказала в оказании правовой помощи Службе безопасности Украины, поскольку возникли обоснованные сомнения в наличии признаков шпионажа в действиях задержанного белоруса:

— В частности, была получена дополнительная информация, согласно которой файл с данными был закачан в телефон не самим задержанным, а его украинским товарищем, действовавшим под контролем Службы безопасности Украины. Большие сомнения вызвал и вывод украинской стороны о секретности этой информации.

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Кроме того, как подтверждают в ведомстве, во время беседы с сотрудником консульского учреждения Беларуси в Украине задержанный сообщил о фактах применения к нему недозволенных методов следствия в виде активного психоэмоционального воздействия, пыток, угроз и шантажа:

— Совокупность изложенных фактов позволила прийти к выводу о том, что данное уголовное дело имеет политический подтекст.

В связи с данной информацией генпрокурором Беларуси было направлено письмо в адрес генпрокурора Украины об организации проверки законности задержания гражданина Беларуси, обоснованности возбуждения в отношении его уголовного дела и квалификации совершенных им действий по ст. 114 УК Украины (Шпионаж).

— Отдельно акцентировано внимание генерального прокурора Украины на применении к задержанному недозволенных методов следствия, в том числе пыток и унижений, — говорят в Генпрокуратуре.

Как сообщают в ведомстве, по результатам рассмотрения письма Генеральная прокуратура Украины пришла к выводу об обоснованности задержания и подозрения задержанного белоруса в совершении шпионажа, а также об отсутствии оснований для его освобождения из-под стражи.

При этом, по сообщению генерального прокурора Украины, по изложенным в письме фактам применения к задержанному недозволенных методов следствия военной прокуратурой Черниговского гарнизона 27.10.2017 начато досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия) и ч. 2 ст. 127 УК Украины (Пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

— О результатах расследования данного уголовного дела Генеральная прокуратура Беларуси до настоящего времени украинской стороной не информирована. Если в отношении задержанного действительно применялись недозволенные методы расследования, то он мог оговорить себя, дать те показания, которые были нужны лицам, организовавшим данную акцию, — говорится в комментарии Генпрокуратуры.

 
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