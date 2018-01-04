Глава КГБ Беларуси склонил голову перед Путиным. Фотофакт

Это произошло на заседании служб национальной безопасности стран СНГ, которое прошло в Кремле еще 19 декабря. Белорусскую делегацию возглавлял председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Фото kremlin.ru

В фотоотчет кремлевской пресс-службы с этого мероприятия попал момент, когда российский президент здоровался с руководителями спецслужб Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, сообщает Белсат.

Председатель КГБ Вакульчик, в отличие от коллег из других стран, не только пожал руку Путину, но и склонил при этом голову, что не предусмотрено деловым протоколом.

На фото обратили внимание аналитики Центра стратегического и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий и Юрий Царик.

– Поза, в которой фотограф снял Вакульчика, показывает, насколько повышен пиетет этого чиновника к Путину. Однако однозначно «ставить диагноз» на их основе вряд ли возможно. Как минимум на одном из фото есть признаки того, что осуществлялась скоростная съемка, и для публикации специально был выбран кадр, на котором все выглядит именно так, – объясняет Юрий Царик.

Аналитик обращает внимание на то, что более интересно, почему на двух из пяти фото пресс-служба показала Вакульчика.

По мнению эксперта, это может значить, что сотрудничеством на линии спецслужб в Беларуси российские коллеги вполне довольны.