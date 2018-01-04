Реплика дня: «Два президентских кролика = одно рабочее место кроликоведа»

За кроликами, которых подарил интернату Коля Лукашенко, закрепили кроликоведа. Байнет отреагировал.

— За интернатом уже закрепили специалиста-кроликоведа, теперь он смотрит не только за кроликами президента, но и нашими, — сообщила TUT.BY директор Дома-интерната для пенсионеров и инвалидов Вера Лейковская.

По ее словам, в интернате планируют открыть экологическую комнату, где люди смогут отдохнуть — посмотреть на кроликов, послушать канарейку, полюбоваться растениями.

На дискуссионной площадке talks.by белорусы обсуждают появление нового работника в интернате.

«Живой уголок, кроликовед.... самые необходимые позиции в доме престарелых. Лучше б ржавые убитые буханки сменили в этих заведениях, а то до больницы иногда довезти не могут».

«Дорого обойдется интернату такой подарок. Вместо закупки еды будут тратить деньги на кроликоведов и создание комнат для кроликов».

«Два президентских кролика = одно рабочее место кроликоведа. Пускай плодятся — и проблема безработицы решена. Какое там IT, кролики — это наше будущее».

В Фейсбуке один из пользователей предлагает: «Дело за малым....Осталось построить Ветеринарный центр президентским кроликам.. .недорогой... миллионов за 100 американских рублей....»