Футболист тайно сфотографировал карту одноклубника и сделал по ней заказ на AliExpress

В милицию с заявлением о пропаже с карт-счета сорока рублей обратился футболист одного из футбольных клубов Витебской области.

Когда была сделана распечатка операций по счету, стало понятно, что эти деньги были списаны за покупку в популярном интернет-магазине AliExpress, хотя молодой человек ничего в нем не заказывал, сообщает СБ Беларусь Сегодня.

Оказалось, что реквизитами его платежной карты воспользовался одноклубник, который сделал фотографию чужой карточки в раздевалке. Вычислили преступника быстро, потому что при заказе товара он указал свою фамилию и свой домашний адрес.