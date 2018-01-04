Как «красные директора» сломали через колено Лукашенко и его правительство

Ярослав Романчук рассуждает в Фейсбуке о цене для страны отдельно взятого советского «динозавра».

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса напоминает, как в конце 2017 года Александр Лукашенко обещал разобраться с «красными директорами».

— Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет. Нам надо системно определиться с этим вопросом, — заявил глава государства 19 декабря на совещании о предлагаемых новых инструментах реструктуризации долговых обязательств в экономике.

Как отмечает Романчук, в сентябре премьер-министр Андрей Кобяков также сделал громкое, правильное заявление: «В коммерческую деятельность бюджетные деньги мы давать не будем. Нужно поддерживать научно-исследовательские работы — для этого существует инвестиционный фонд, капиталовложения в создание новых отраслей производства. Но все коммерческие проекты должны делаться на коммерческой основе. Закрывать финансовые дыры за счет бюджета в коммерческом секторе, пусть даже это государственные предприятия, недопустимо».

Экономист предлагает судить руководителей страны не по словам, а по делам.

«28 декабря 2017 года выходит указ президента № 465 «Об ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение». Для широкой публики доступно только извлечение из него. Очевидно, власти посчитали, что вся правда об этом советском динозавре была бы слишком большим шоком.

Это как раз убедительный пример, как «красные директора» сломали через колено президента и его правительство. Они на пару с начальством из министерств, концернов и исполкомов, - пишет Ярослав Романчук.

Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (БПХО) приобрело романтическое название «Блакiт». На этом, очевидно, реструктуризация и модернизация данного советского динозавра закончилась. Оно успешно тянет белорусскую экономику в далёкое прошлое, когда БПХО создавали в рамках советского Госплана. Той страны (СССР) давно нет. Тот рынок канул в Лету. Те потребители давно переориентировались. Те технологии вошли в историю развития лёгкой промышленности. А навязчивое желание белорусских властей любой ценой вдохнуть жизнь в БПХО. Они, VIP-распорядители чужого, о цене вопроса не заморачиваются. Платим мы, налогоплательщики».

Далее Романчук по пунктам разбирает указ № 465 от 28.12.2017 года, в соответствии с которым:

1) БПХО освободили от уплаты процентов по бюджетным долгам. Обыкновенных предпринимателей за такое нарушение ставят на счётчик и жестоко доводят до банкротства. Здесь же по привычной схеме долги БПХО переоформляются в акции государства. Ни слова о процедуре банкротства. Ни намёка на ответственность руководства и куратора БПХО за отвратительное качество бизнес плана, под который были получены деньги.

2) приказали Банку развития продлить сроки погашения кредитов, выданных им на финансирование инвестиционных затрат, до 31.12.2028 г. Если на банки вешать такие вот проблемные долги, как они могут снизить стоимость кредитов для добропорядочным, ответственных заёмщиков? Никак.

3) прекрасное превращение валютного кредита в BYN-рублёвый и продление его до 31.12.2029 года. Речь идёт о солидной сумме в 21,4 млн. евро. Рублёвый кредит, разумеется, будет по стоимости, которая не более ставки рефинансирования Национального банка. Как же в таких условиях рассчитывать на снижение ставки рефинансирования, очищения экономики от токсичных активов и ликвидации конфликта интересов в органах госуправления?

4) БПХО получило возмещение части процентов по кредитам, которые получило ещё в 2012-2015 гг. При этом Беларусбанку из бюджета будут возмещать 50% ставки по кредитам. А это положение указа надо рассматривать во всех университетах страны, экономистам, юристам и психиатрам: «… при уточнении показателей республиканского бюджета на 2012 год и формировании проектов республиканского бюджета на 2013–2029 годы….» Подождите, у нас 2018-ый на дворе. Как это уточнять показатели бюджета за 2012-ый год? Креативненько.

5) гарантии правительства предоставляются под 0,01% от суммы кредитов – и без учёта «задолженности ОАО «БПХО» по платежам в республиканский и местные бюджеты и бюджеты государственных внебюджетных фондов». Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

6) Министерству энергетики обязали предоставить отсрочку и рассрочки по долгам за электрическую и тепловую энергию. И ещё списать «с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. процентов и пеней, начисленных за несвоевременную оплату электрической и тепловой энергии». Это значит, что БПХО бесплатно пользовалось электрической и тепловой энергией. За неё платили другие потребители. По повышенным тарифам. Когда есть такие БПХО, как можно рассчитывать на снижение тарифов для малого бизнеса? Никак.

7) Брестскому облисполкому приказано из средств инновационного фонда заплатить за кредит в адрес Беларусбанка. Как мы подозревали, «инновационный фонд» — это не про современные технологии, прорывные открытия, а для того, чтобы подтирать токсичные активы от непотопляемых и неприкасаемых государственных предприятий, которые «слишком-большие/важные-чтобы-обанкротиться». Как тут снижать налоговую нагрузку, если приходится собирать деньги со всех, чтобы покрывать издержки номенклатурным фаворитам?

Экономист подсчитал, что если монетизировать всю помощь, которую налогоплательщики в разных формах оказали БПХО за последние 25 лет и разделить её на всех работников этого предприятий, то получается следующая ситуация.

«На закопанные в БПХО ресурсы каждом работнику можно было бы купить трёхкомнатную квартиру в Минске плюс выдать на руки по $ 25 – 30 долларов. А на том месте, где находится БПХО, можно было бы организовать мощный кластер малого и среднего бизнеса, который бы создал новые рабочие места и платил налоги.

Вот такова цена для страны отдельно взятого советского «динозавра», - подводит итог Ярослав Романчук. — Понять, почему Александр Лукашенко так перед ним пляшет на задних лапках, с точки зрения экономики, управления, бюджета и мотивации для окружающих, сложно. Это какая-то мистика. Она, очевидно, как-то связана с несменяемым куратором БПХО и подобных номенклатурных фаворитов Михаилом Мясниковичем. И ещё с Беллегпромом, который какими-то чарами убеждает главу страны подписывать документы, которые прямо противоречат тому, что он публично обещает. А, может, под прикрытием БПХО, нам готовят сюрприз в виде прямого конкурента для «Теслы»? Нет, не электрокар, а ракету для полётов на Марс…»