В Гомеле спасли детей, стоявших на подоконнике на пятом этаже

Днем 4 января спасатели Гомельского городского подразделения МЧС получили сообщение о том, что в доме по улице Кожара открытом окне на подоконнике пятого этажа находятся двое детей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели на месте увидели открытые окна на пятом этаже, детей видно не было. Работники МЧС развернули куб жизни.

Проверка установила, что в квартире находятся двое семилетних мальчиков. Спасателям поговорили с детьми через закрытую входную дверь. Малыши находились дома одни. Сотрудники МЧС позвонили маме детей и выяснили, что пока родители на работе, за детьми присматривала старшая дочь 1993 года рождения. На момент прибытия спасателей она находилась в магазине.

Спасатели продолжали беседовать с мальчиками до прибытия матери домой. Пострадавших нет.