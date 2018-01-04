В Минске будут судить гражданина Китая за мошенничество и подстрекательство к даче взяток

Китаец представлялся должностным лицом и обещал решать вопросы заключения хозяйственных договоров.

Генеральная прокуратура направила в столичный суд уголовное дело в отношении гражданина Китая, сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданина Китая, у которого имеется вид на жительство в Беларуси, обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса: мошенничество в крупном размере и подстрекательство к даче взятки.

Сообщается, что с декабря 2015-го по апрель 2017-го мужчина представлялся как должностное лицо, правомочное решать вопросы заключения хозяйственных договоров. И таким мошенническим путем завладел чужими 5,8 тысячи долларов.

Еще 15,5 тысячи долларов иностранец получить не успел — его задержала милиция после получения части суммы.