Вторая половинка полной ж...

«Я замужем. Влюбилась в другого мужчину. Что делать?»

Принято думать, что мужчины полигамны, а женщины стремятся к моногамии. Однако, слава Камасутре, современное общество почти уравняло оба пола в праве на адюльтер. И теперь несвободные юридически и свободные внутренне фемины могут позволить себе выражать искренние чувства, даже такие неоднозначные, как новая влюблённость при живом муже.

В семье моих родителей отношение к этому явлению было строго патриархальным: женщина должна хранить верность своему супругу. И только став пациенткой психотерапевта и пройдя путь освобождения от эмоциональной зависимости, я поняла, что нет никаких «должна». Есть осознанность и акт доброй воли на основе выбора. А подавление чувств и жёсткое табу на выражение подлинных эмоций – путь к нездоровью, причём не только психическому, но и физическому.

Всё это довольно просто выглядит на словах. Новая влюблённость для замужней женщины – сладкий крест и наказание счастьем. Это инь-ян, в котором соединяется всё самое светлое и самое тёмное. Ну, со светлым всё более-менее ясно: свежий ветер половых перемен продувает междуножье и щекотит возбуждённую грудь, в смысле, место, где расположено сердце. Женщины ведь уверены, что влюблённость имеет возвышенную природу!

О тёмной стороне многие догадываются, но предпочитают об этом не думать. Да и сама маркировка «чёрное-белое» носит весьма относительный, субъективный характер. Не случайно самые прогрессивные представители православной церкви полагают, что грех – это не зло, а добро, совершённое не вовремя, не к месту, не в той форме. «Всё мне позволено, но не всё полезно», - написал апостол Павел. Вот это и есть самое сложное – осознать, полезно ли мне то, что позволено.

На первый взгляд, эмоциональный подъём в результате возбуждения, вызванного усилением выработки половых гормонов, позволяет использовать дополнительные ресурсы жизненной энергии. Дела идут в гору, стрессы становятся менее травмирующими, появляется некий новый смысл жизни. Изголодавшаяся по драйву жена в законе вырывается на волю из оков повседневности, высвобождается из спокойной, но скучной зоны, в которой гедонистические потребности были заблокированы брачной рутиной. Кайф!

Одну из самых парадоксальных интерпретаций женского стремления к половой свободе я услышала от своего наставника, Мастера Дао Цзи Сяогана. Последователь древнекитайской философии полагает, что в союзе, где женщина обладает более мощным энергетическим полем, чем мужчина, возникает дисбаланс. А в результате дисбаланса – эмоциональный дискомфорт в паре. Проще говоря, если у женщины энергии, то есть, жизненных сил и потенции к выражению разных эмоций, в несколько раз больше, чем у мужчины, сложно обоим.

Она ждёт того, что он не может дать. Он тяготится эмоциональной импотенцией, отсутствием возможности, желания и потребности уделять ей столько внимания, сколько ей необходимо для полного удовлетворения. Дело даже не в сексе! Проблема носит чисто эмоциональный характер. Разделять чаяния, быть востребованной, услышанной, интересной, получать поощрение – именно этого, а не секса, денег и дорогих подарков так не хватает женщинам! И они, не осознавая того, что пустота образовалась вовсе не в кошельке или в матке, а в душе, ищут ресурс для восполнения дефицита и ошибочно находят его в мужском биологическом материале. Энергетическая недостача, кстати, при этом восполняется далеко не всегда. Здоровый свежий секс не всегда основан на эмоциональной близости и совпадении духовных ценностей. Но гормональное потрясение настолько велико, что, как наркотик, вводит искательницу неведомой фигни в состояние временного транса.

«Энергетический баланс – это прекрасно» - полагают последователи даосской концепции инь-ян. Если инь больше, чем ян, тогда на левую чашу весов нужно добавить довесок янской, то есть, активной, проявленной, горячей мужской энергии. В китайской философии ян - левая сторона, а инь - правая.

То же самое происходит, по мнению мастеров Дао, в парах, где есть избыток янской энергии и недостаток иньской. Прекрасное оправдание многожёнства: пылкий супермен, у которого в мошонке пропало равновесие, желает восстановления энергетической справедливости, а заодно и выравнивания уровня тестикул, чтобы всё было аккуратненько.

Ну, Дао с ней, с этой энергией. Есть и другая точка зрения, европейская, современная и научная. Вот она не такая радостная, как древняя китайская теория.

Как полагают психологи, поиск новых переживаний – это не «стремление к», а «отдаление от». Смысл не в том, чтобы найти что-то новое, а в том, чтобы отдалиться от старого. Отдаление происходит по причине невозможности качественно сблизиться. А качественное сближение – это способность сближаться и отдаляться. Парадокс, не правда ли?

Огромное число женщин и мужчин вступают в отношения любовной кабалы и зависимости. И в этом смысле выражение «хорошее дело браком не назовут» имеет глубокий смысл. Законный брак далеко не всегда основан на идеологии спутничества и партнёрства. Женский запрос «как привязать к себе мужчину» приобретает масштаб эпидемии. Цель многих женщин – любой ценой, с помощью любых манипуляций добиться железобетонных гарантий пожизненной надёжности семьи. Но, как говорят уже упомянутые даосы, всё твёрдое – мертво, всё мягкое и гибкое – живо. И чтобы привязать, можно использовать только одну «манипуляцию» - дать свободу. Но не свободу для блуда, а возможность каждый день осознанно выбирать одну и ту же женщину или одного и того же мужчину. Кто не может отпустить, тот не может сблизиться.

Когда в браке утрачивается свобода, он становится тем самым соединением двух половинок, о которых так любят рассуждать женщины, находящиеся в поиске. Соединение двух полно-ценных эмоционально зрелых людей, мужчины и женщины, рождает такой же полно-ценный прочный союз. Соединение двух неполных личностей, половинок – это полная ж…

В таком союзе двух неполноценных индивидуумов всегда чего-то не хватает. Одни не могут сблизиться, потому что близость вынуждает стать более уязвимой, возникает вероятность травмы в случае, если вдруг произойдёт разрыв. Другие не могут отдаляться, потому что малейшее дистанцирование вызывает панику, ужас неизбежной потери. «Я не могу жить без тебя!» - вот лозунг последователей ягодичной философии. Одно полупопие не может существовать без другого!

Полупопие тщетно пытается найти себе пару, но никогда её не находит. Каким бы ни был выбор, он всегда недостаточно хорош. С мужем – достаток и уют, дети и прекрасный отдых вместе, с любовником – пожар в вагине. И невозможно найти такого партнёра, который бы удовлетворил все женские потребности, разжёг пожар внизу и исправил короткое замыкание наверху. Психологи называют это «расщепление».

Не сближаться и мужчины, и женщины могут с несколькими партнёрами. И чем больше избранников, которые, предположительно, должны давать полное удовлетворение на сексуальном, эмоциональном и духовном уровне, тем меньше близости с каждым отдельным персонажем головокружительного полигамного романа.

Я не уверена, что вы сейчас хлопаете в ладоши. Скорее всего, в вас зреет праведный гнев и протест. Однако я не претендую на миссию транслятора истины в последней инстанции. Я пытаюсь рассказать вам нечто такое, что, чисто гипотетически, может побудить вас к раздумьям о том, что позволено и полезно именно вам, и совершить свой осознанный свободный выбор.