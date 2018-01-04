«Вопиющий случай». Воспитательницу детсада в Светлогорске, из которого сбежали дети, уволили

Министр образования Игорь Карпенко назвал ЧП, произошедшее с детьми, сбежавшими из детсада в Светлогорске, «вопиющим случаем» и «грубейшим нарушением».

Напомним, ЧП произошло 3 января. Из детского сада №21 вечером ушли трое мальчиков 3-4 лет. Родители обнаружили пропажу, когда пришли забирать детей. Малышей обнаружили в дизель-поезде, следующем до Жлобина, и вернули родителям.

— Вопиющий случай, произошедший с воспитанниками детского сада № 21 Светлогорска, является следствием грубейшего нарушения педагогическими работниками своих должностных обязанностей, формального отношения к безопасному пребыванию детей в учреждениях дошкольного образования, отсутствия контроля со стороны руководителя и воспитателя учреждения за обеспечением безопасности воспитанников, — заявил министр образования Игорь Карпенко, сообщает TUT.BY.

Как сообщили в министерстве образования, создана комиссия для проведения расследования, она проводит проверку по данному факту. Вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего ГУО «Ясли-сад № 21 г. Светлогорска» будет рассмотрен после окончания расследования. Воспитатель уволена по Декрету № 5 от 15.12.2014 «Об усилении требовании к руководящим кадрам и работникам организаций». Объявлен выговор начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского районного исполнительного комитета.