Министр Костевич рассказала, как выходила из декрета

И объяснила, почему «двое ухаживающих за ребенком — это по-богатому».

Министр труда Ирина Костевич поделилась личным опытом. В частности, она рассказала, что в общей сложности пробыла в отпуске по уходу за двумя детьми 3 года и 4 месяца.

— Со вторым ребенком вышла в 1 год и 4 месяца, — рассказала министр, сообщает TUT.BY.

При этом Ирина Костевич обратила внимание на проблему трудоустройства женщин после выхода из декретного отпуска.

— Когда 3 года женщина сидит в декрете, это очень значимо, она отстала от профессионального паровоза. Но сегодня интернет, виртуальное образование позволяет сидя дома повышать свой профессиональный уровень. Это касается многих профессий, — отметила министр. — Государство предоставило отпуск в 3 года, но можно же выходить и раньше. Можно выйти на полставки, крутиться в профессиональной сфере. Если хочется профессионального роста. Мы живем в 21 веке, каждый год совершенно другой ритм.

Она также расказала, что кратковременный отпуск при рождении ребенка, который хотят в Беларуси обязать предоставлять мужчинам, не будет оплачиваться.

— Рассматривается возможность введения обязательного отпуска для мужчин на несколько дней, когда родился ребенок, но это неоплачиваемый социальный отпуск, который отец имеет право взять. Но если он захотел взять кратковременный отпуск — неделю или две, то наниматель, на мой взгляд, должен предоставить такой отпуск, — отметила министр.

По мнению Ирины Костевич, введение в Беларуси возможности одновременно двум родителям находиться в отпуске по уходу за ребенком не рассматривается.

«Двое ухаживающих за ребенком — это по-богатому», — заключила министр.