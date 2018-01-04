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04.01.2018
Кирилл Иванов
Три идеи по разгрузке учителей

Учителей избавят от лишнего бумаготворчества. «Салідарнасць» напоминает и о других несвойственных педагогам функциях.

Большинство белорусских учителей будут обязаны вести только четыре документа. Это предусмотрено постановлением Министерства образования №164 от 27 декабря 2017-го,

В постановлении отмечено, что для обычных учителей ведение каких-либо других документов не предусмотрено.

Минобразования требует ограничить практику, когда учителей привлекают «к выполнению работ, не относящихся к выполнению их трудовых функций», сообщает БЕЛТА.

На первый взгляд, наверное, стоит только порадоваться за учителей, которых спустя столько лет решили избавить от бумаготворчества. Но только ли бесчисленные бумаги отвлекают педагогов от их трудовых функций? «Салідарнасць» предлагает вспомнить о других несвойственных профессиональным обязанностям учителей функциях, которые им приходится регулярно выполнять.

«Сами помогли избраться, чего плачете?»

В первую очередь стоит напомнить о том регулярном участии учителей и администраций школ в избирательных кампаниях всех уровней. Именно учителям чаще всего достается на интернет-форумах за их непосредственное участие в подсчете голосов. Среди многих белорусов бытует мнение, что нужный властям итог обеспечивают школьные педагоги, а поэтому им не стоит нарекать на скромные зарплаты. Мол, сами помогаете раз за разом избираться, так чего плачете?

Аквапарк, хоккей, БРСМ

Давно не новость то, что учителя помимо непосредственного проведения уроков занимаются внеурочным досугом своих учеников. И зачастую при этом применяются, мягко говоря, неоднозначные методы. Родителям учеников, к примеру, звонят с просьбами отправить их чадо на хоккейный турнир на призы президента.

И если поход на ледовую арену может, в худшем случае, расстроить планы учителя на каникулы, то отдых в аквапарках не раз заканчивался трагедией.

Участие в общественных организациях в нашей стране считается сугубо добровольным занятием. Но кто-то наверху, видимо, решил некоторые из этих организацией наделить негласной форой в виде добровольно-принудительного вступления. Иначе как объяснить истории о том, как учителя и администрация школ настойчиво рекомендует ученикам вступать в БРСМ?

Поедут ли этой осенью школьники на картошку?

Участие в уборке урожая вряд ли можно отнести к трудовым функциям учителей. Как, собственно, и к функциям школьников. Стоит ли надеяться на то, что этой осенью школьники и их наставники больше не поедут на уборку картофеля с риском для здоровья и жизни

 
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