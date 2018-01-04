Минчанин с обрезом пытался ограбить автозаправку

Работники АЗС не растерялись.

4 января в 10.12 на одну из заправок на улице Тимирязева зашел мужчина и угрожая предметом, похожим на обрез ружья, начал требовать у операторов АЗС выручку, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

К счастью, сотрудники заправки не растерялись и, действуя по инструкции, передали сигнал тревоги правоохранителям.

Уже через 2 минуты к заправке прибыли два наряда Департамента охраны. Увидев правоохранителей, мужчина выбросил муляж оружия и попытался скрыться, но его задержали. Им оказался ранее не судимый 40-летний минчанин.