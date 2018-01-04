Зарплаты бюджетников упали. Байнет отреагировал.

У работников бюджетных организаций в ноябре упали зарплаты. Эти специалисты в среднем получали 637,4 рубля. Эта сумма на 2,1 рубля, или на 0,3%, меньше, чем в октябре. При этом падает и реальная зарплата, отмечает FINANCE.TUT.BY.

Так, заметнее всего зарплаты в ноябре упали у бюджетников Гродненской области — на 14,7 рублей.

Реальная зарплата в целом по стране в бюджетных организациях в ноябре упала на 0,8% по сравнению с октябрем. Заметнее всего она снизилась в Минской области — на 2,1%. В Гродненской области же этот показатель вырос на 3%.

Напомним, в декабре министр труда и соцзащиты Ирина Костевич озвучила цифру среднегодовых зарплат на 2018 год. По ее словам, в зависимости от сценария развития экономики, среднегодовая зарплата составит 921−941 рубль.

Кто из белорусов зарабатывает заветные «попиццот»

Судя по комментариям на форумах, новость о падении зарплат белорусы предсказуемо встретили без восторга. Впрочем, для многих это не стало сенсацией.

«Учителя и медики во всех нормальный странах – средний класс.

А у нас они в нищих!» – возмущается один из участников обсуждения на дискуссионнойплощадке talks.by.

«Ну и потом – наши учителя напрасно жалуются, по сравнению с цивилизованными странами их зарплаты куда выше, чем в Бурунди, Либерии или Конго, например. И даже прогрессивные страны вроде Эфиопии или Нигерии могут позавидовать зарплатам наших учителей и врачей. А нашим всё мало, мало!! Не ценят они заботу власти, нет, не ценят!» – иронизирует другой пользователь.

«Правительству надо стадо баранов, а не думающие люди. Ими управлять проще и объегоривать», – делает вывод еще один участник дискуссии.

«Мне уже плеваться хочется: врачи и учителя, учителя и врачи... Из каждого угла. У нас что, только эти две категории в стране работают? Озвучьте зарплаты соцработников, дворников, воспитателей и нянек, механизаторов в колхозах, поваров, электриков и т.д.! Нормально получают и врачи, и учителя. А молодые везде получают копейки, пусть сначала наработают на авторитет!» – один из форумчан призвал не зацикливаться на зарплатах одних лишь медиков и педагогов.