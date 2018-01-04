Белоруска нашла жениха в российском монастыре. А он «кинул» ее на деньги

Мужчину нашли, когда он на одолженные деньги кутил на снятой квартире.

Удивительная история произошла с жительницей Гомеля. 38-летняя женщина познакомилась с мужчиной из России, пишет bymedia.by. 49-летний кавалер жил и работал при одном из российских монастырей. По мобильному телефону он зарегистрировался в соцсетях и создал аккаунт в тематической группе по религии. Там он и познакомился с гомельчанкой.

Женщина активно включилась в беседу с религиозным трудягой и даже пригласила в гости. Правда, выяснилось, денег на проезд у мужчины не хватает и гомельчанка согласилась покрыть все его расходы. Одолжив 30 тысяч российских рублей у матери, она отправила гостю перевод.

Встреча состоялась. Виртуальное знакомство переросло в реальное сожительство. Мама одобрила выбор дочери: жених набожный, трудящий, толковый…

Но идиллия длилась недолго. Прожив вместе примерно месяц, жених начал собираться обратно. Объяснял, что ему нужно ненадолго уехать, чтобы продать BMW, на котором попал в аварию. Обещал, что как только продаст иномарку на запчасти, вернется сам и вернет долг.

На дорогу попросил одолжить еще 750 долларов.

Деньги получил, попрощался и уехал, пропав без вести.

Спустя время гомельчанка попыталась выйти на связь. Ее смутило, что номер, с которого звонил мужчина, имел коды белорусских операторов. И она обратилась в милицию.

Сбежавшего жениха нашли в тот же день. На одолженные деньги он снял квартиру в центре Гомеля и кутил. Практически все потратил на спиртное.

Теперь против несостоявшегося кавалера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209. Россиянин помещен в СИЗО.