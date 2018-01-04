Чем занимается Лукашенко между новогодним посланием и рождественским турниром

«Cалідарнасць» традиционно изучила рабочий график главы государства в первые дни года.

На стартовых страницах официального сайта главы государства и государственного информагентства БЕЛТА по состоянию на утро 4 января в качестве главной новости до сих пор опубликовано новогоднее поздравление.

Но это вовсе не значит, что руководитель страны все эти дни сидит сложа руки в ожидании традиционного хоккейного рождественского турнира, который стартует в четверг. Судя по обновлениям раздела «Телеграммы» на официальном сайте Александра Лукашенко, в первый день нового года он поздравил президента Словакии Андрея Киску и народ этой страны с 25-летием со дня образования Словацкой Республики.

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2 января глава государства поздравил народного художника Беларуси Виктора Громыко с 95-летием, а днем позже выразил соболезнования президенту Педро Пабло Кучински Годарду в связи с крупной аварией недалеко от Лимы.

В четверг, готовясь к торжественному открытию рождественского турнира, Лукшенко поздравил президента Мьянмы Тхин Чжо с Днем Независимости.

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