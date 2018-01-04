Невзоров: «Впервые Путин заговорил голосом не самодержца, а главврача»

Известный публицист Александра Невзоров в программе на «Эхо Москвы» поделился своими впечатлениями от новогоднего обращения Путина и сделал прогноз на 2018 год.

«Мы видим, как страна судорожно, торопливо, как можно быстрее, с манатками покидает 17-й год. На них на всех, оказывается, всё это время действовала цифровая магия, и они мечтают проскочить как можно скорее его. Эти дураки мечтают оказаться сразу в 18-м. Они забыли, что для России 18-й год – это тоже цифры роковые.

Но надо сказать, что особой паники не заметно. По всему городу бродят так называемые Деды Морозы, спившиеся какие-то толпы алкоголиков в синтетических красных шубах и навязывают всем эти дурацкие подарки.

Всё превратилось в унылую новогоднюю ритуальщину. Это есть, но это всё скучно. Но это, вообще, в духе поскучнения и безмыслия, потому что мы ведь видим, что Россия являет собой такую картину 900 оттенков безмыслия, и на этом фоне, конечно, абсолютно просиял Владимир Владимирович со своим новогодним поздравлением. Отметьте, ребята, он сменил тон. Не было никакого пафоса, не было никакой державности. Впервые он заговорил голосом не самодержца, а главврача. Причем он сообразил, где он оказался. Вот, наконец-то, он сориентировался. Причем отметьте его деликатность: он даже белый халат не надел, чтобы публика чувствовала себя как дома. И шприц, вероятно, прятал за спиной, чтобы никого не нервировать.

Возможно, до него до первого докатился иранский урок. Ведь мы же видели этот Иран, и этот Иран был оплотом стабильности, державности, величия и всяких скреп. Но, наконец-то, персам как-то одномоментно всё надоело. Притом, что бунт персидский связывают с проблемой яиц. Конечно, как выяснилось, у целой Персии есть яйца. Ну, в общем, этого следовало ожидать. Персидские мужчины это сейчас, несколько я понимаю, демонстрируют.

Причем, заметьте, как все это было организовано. Они ведь вышли, и никому уточек показывать не стали. Они очень деловито начали громить местное ГБ, и вздергивать того, кого надо вздергивать. Там все пошло по взрослому, очень серьезно. Никто кроссовки не нюхал и речей не толкал. И я подозреваю, что, конечно, всё понятно, потому что они уже озверели от хамства власти, от ее деспотизма, от ее несменяемости – нам это незнакомо, понятное дело, — от державности, от воровства, от наглости и вседозволенности попов, которые все воруют и гребут под себя и суют нос во все дыры, куда их зовут, не зовут; от этих черных тряпок, в которые вынудили нарядиться женщин, от юбок в пол, от заблокированных сайтов, от ханжества и всей этой гадкой духовности и нравственности и дурацкой войны в какой-то Сирии. Это нам всё слова новые и неизвестные.

И тут опять понятно, что революцию делает не народ, что народ к революции не имеет никакого отношения. Ее делает только сама власть своей глупостью и упорством в этой глупости.

Вспомните, тут совсем недавно Совет Федерации долго сидел и чесал свои складчатые загривки, как бы им противостоять госперевороту. Чесал эти репы, доклады писал, размышлял, сколько миллионов должно быть в Нацгвардии, имеет ли смысл на каждый гектар ставить пять танков или достаточно четырех – вот все эти бредни мы слышали: вот противостоять они хотят возможному теоретическому государственному перевороту. При том, что этот переворот очень легко можно предотвратить. Причина переворота, о котором они говорят – это исключительно они с их бесконечной тупостью и неспособностью управлять.

А в Иране неизвестно, что будет. Даже если зальют всё кровью, то получат очень свирепую оппозицию, получат ощущение крови и свободы. А вторая революция, которая как бы химически зарождается в воздухе, уже пропитанном кровью, она, как правило, гораздо свирепее.

Но я вообще, думаю, что в 2018 году трендом будет ломанье всяких скреп и всего прочего. Владимир Владимирович на этой фоне, действительно, очень хорош, потому что он как бы сориентировался».