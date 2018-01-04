СМИ: На станциях техосмотра обновляют программу, чтобы передавать данные в ГАИ

С помощью нового программного обеспечения уже в ближайшее время сотрудники ГАИ получат доступ к базам техосмотров.

О том, что на станциях гостехосмотра в Гродненской области активно обновляют программное обеспечение, AutoGrodno.by сообщил неофициальный источник.

Отмечается, что уже в ближайшее время сотрудники ГАИ получат доступ к базам техосмотров и смогут узнавать информацию об автомобиле, даже если автовладелец не возит с собой сертификат о прохождении ТО.

— Как только сотрудник Гостехосмотра введет в программу данные об автомобиле, информация сразу же станет доступна сотрудникам Госавтоинспекции. В будущем планируется настроить и камеры фиксации скорости таким образом, чтобы они могли фиксировать автомобили без пройденных техосмотров. Правда, пока сложно представить, насколько ПО камер с этим справится, — сообщил собеседник.

Источник добавил, что сейчас идет наладка программного обеспечения на станциях техосмотра. Ожидается, что система начнет работу через недели две.

Журналисты связались с представителями техосмотров, но официального подтверждения о возможностях новой программы не получили. Тем не менее, там подчеркнули, что действительно устанавливается новое ПО и пока есть некоторые сбои в его работе. В частности, сегодня не всегда быстро удавалось внести в базу данных отметку о прохождении техосмотра автомобилистами.