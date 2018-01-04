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04.01.2018
«Все, пацаны, погнали!» В Светлогорске трое малышей ушли из детского сада и уехали на поезде в Жлобин

Подробности побега трехлеток из сада.

Фото носит иллюстративный характер

ЧП произошло 3 января. Из детского сада №21 вечером ушли трое мальчиков 3-4 лет. Сотрудники светлогорской милиции были подняты по тревоге.

Как рассказали телекомпания Ранак в милиции, сообщение поступило от одного из родителей сада в 17:30. Придя в группу за своим трехлетним сыном, мужчина не обнаружил там ребенка. Сразу же поступил звонок от другого родителя, который рассказал, что в саду его жена также не смогла найти ребенка.

На место происшествия были направлены сотрудники ИДН, следственно-оперативной группы, уголовного розыска, по тревоге был поднят личный состав РОВД. Милиционеры обзванивали службы такси и РОЧС.

Уже в 18:11 поступило сообщение о том, что дети найдены. В дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль, сотрудники милиции обнаружили трех мальчиков без сопровождения взрослых.

До Жлобина дети ехали уже под присмотром правоохранителей. Затем малышей доставили в линейный отдел милиции, где связались со светлогорскими правоохранителями. Фотографии детей жлобинские милиционеры выслали при помощи мобильного приложения и родители подтвердили, что найденные мальчики их.

Малышей привезли из Жлобина в этот же вечер. По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить, почему дети самостоятельно смогли уйти из дошкольного учреждения. 

Машинист дизеля Евгений Новик рассказал TUT.BY, как обнаружили детей в вагоне.

— На часах было 17.19. Мы уже отправлялись. И вдруг вагонник (это человек, который осматривает вагоны с перрона) крикнул: «Там малолетки». Поскольку мы уже тронулись, я отправил помощника пройти осмотреть состав. Он и обнаружил в первом вагоне маленьких детей без сопровождения взрослых, — рассказывает Евгений.

Малыши сказали, что едут к родителям в другой город, потому что те не забрали их из детского сада. Машинист связался с дежурным по депо, объяснил ситуацию. Было решено сопровождать детей до Жлобина, где их уже ждали сотрудники милиции.

— Все это время, — говорит Евгений, — мой помощник находился в вагоне и смотрел за детьми, чтобы они нигде не вышли. А выйти они пытались. Был среди них самый бойкий Федор. На станции Мормаль он вдруг подскочил и крикнул: «Все, пацаны, погнали!». Хорошо, что помощник был рядом.

В 18.07 дизель прибыл к перрону жлобинского вокзала, где малышей уже ждали сотрудники милиции.

Отец одного из сбежавших мальчиков оставил в соцсети сообщение: «Ребенку в марте 4 года, он ни разу не ездил на поезде, на вокзале был один раз только, ездим всегда на машине».

Почему дети решили покинуть Светлогорск и как им удалось сбежать из сада, пока неизвестно. В детском саду, из которого ушли малыши, от комментариев отказываются. 

 
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