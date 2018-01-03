Трамп попросил передать Ким Чен Ыну, что его ядерная кнопка побольше, чем у корейца

Президент США Дональд Трамп попросил передать руководителю КНДР Ким Чен Ыну, что у него тоже есть ядерная кнопка, и она больше и мощнее, чем у корейца.

Дональд Трамп в ночь на 3 января написал в твиттере: «Лидер КНДР Ким Чен Ын недавно заявил, что его ядерная кнопка всегда у него под рукой. Пусть какой-нибудь представитель его истощенного и голодающего режима напомнит ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, и она гораздо больше и мощнее. Имоякнопкаработает!».

Заявление Трампа — это ответ на новогоднее обращение Ким Чен Ын. В своем заявлении лидер КНДР говорил, что он держит ядерную кнопку на своем столе, чтобы США не смогли развязать войну. По словам Ким Чен Ына, вся территория США находится в зоне досягаемости ядерного оружия его страны.

Дональд Трамп не раз выступал с жесткими заявлениями в адрес Ким Чен Ына. Он называл его «человеком-ракетой» и обещал, что США уничтожат Северную Корею, если та начнет угрожать безопасности страны.