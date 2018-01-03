В Дании из бара украли бутылку водки стоимостью больше миллиона долларов

Она считается самой дорогой в мире, заявил владелец заведения, водочный коллекционер Бриан Ингберг.

По его словам, вор пробыл внутри кафе всего три минуты, и более чем из тысячи бутылок выбрал одну – это выполненная из золота и серебра шестикилограммовая бутылка водки «Руссо-Балт», — передают местные СМИ. Она известна тем, что появилась в сериале «Карточный домик» – в качестве подарка американскому президенту от российского лидера.