Суд отказался признать Саакашвили беженцем в Украине

3 января Окружной административный суд Киева отказался признать беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины экс-президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Саакашвили требовал признать незаконным решение Управления Государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области, в котором ему было отказано в признании беженцем.

Однако судья Окружного админсуда Киева встала на сторону чиновников, а не политика и огласила решение: «В удовлетворении иска отказать полностью».

Адвокаты политика утверждают, что вынесенное судом решение не означает, что Саакашвили будет немедленно депортирован из Украины.

«У нас есть 30 дней на обжалование этого решения, и это нами будет обязательно сделано», - пояснили они.

27 декабря в Окружной админсуд Киева уже отказал Саакашвили в открытии производства по иску к Министерству юстиции Украины и прокуратуре Киева. Политик просил признать незаконными рассмотрение запроса Грузии о его экстрадиции и проведение по этому поводу экстрадиционной проверки.

Прокуратура против Саакашвили

В тот же день 3 января Апелляционный суд Киева перенес на 11 января рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на решение суда об отказе в домашнем аресте Саакашвили.

Прокуратура обжаловала решение суда, который отпустил Михаила Саакашвили без никаких мер ограничения по делу о финансировании его деятельности олигархом Сергеем Курченко.

Заседание перенесли из-за того, что не все из 12 народных депутатов, которые ранее заявляли о готовности взять Саакашвили на поруки, не явились на заседание.

Это заседание переносят уже не первый раз. 22 декабря его перенесли в связи с тем, что материалы дела еще не поступили в апелляционную инстанцию.

11 декабря Печерский суд Киева отказался применять в отношении Михаила Саакашвили меру пресечения – домашний арест.

При чем здесь Курченко

В Украине Михаила Саакашвили подозревают в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Генпрокурор Луценко заявил, что политик якобы получил полмиллиона долларов от скрывающегося в России украинского бизнесмена Сергея Курченко на финансирование своей деятельности.

По вменяемой статье Михаилу Саакашвили грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Курченко заявляет, что не знаком с Саакашвили.

Михаил Саакашвили отрицает все обвинения.

Лишение гражданства, прорыв границы и угроза выдворения

В октябре Государственная миграционная служба Украины заявляла, что есть основания для выдворения Михаила Саакашвили из Украины. В ведомстве заявили, что он игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что ведомство отказало Саакашвили в предоставлении статуса беженца и сейчас отсутствуют основания, которые могли бы предотвратить его депортацию или экстрадицию.

После этого Михаил Саакашвили сообщил, что Государственная миграционная служба Украины не ответила на его запрос о защите и не предоставила ему никаких документов, которые бы оспаривали его право находиться в Украине.

В июле 2017 года Михаил Саакашвили указом президента Украины потерял украинское гражданство. Но 10 сентября попал на территорию Украины, не пройдя контроля.

Против Саакашвили возбудили ряд уголовных дел в Грузии, которая уже длительное время добивается от Украины его выдачи.