В новогоднюю ночь минчанин «принял салют на грудь»

Фейерверк, который должен был взорваться красивым шаром в небе, попал директору компании по разработке сайтов «Astronim*» Богдану Коровцу в шею и оставил ожоги.

Фото со странички Богдана Коровца в Facebook

С того момента, как наступил Новый год, не прошло и часа. Мужчина вышел к подъезду, чтобы посмотреть, как соседи запускают фейерверки во дворе.

— Я реально был метрах в десяти. Стоял у подъезда, никого не трогал. А запускал сосед, — рассказывает Богдан. — Оно долго не взлетало, а потом решило взорваться прямо на месте. Салют, который должен раскрываться в небе, раскрылся прямо на земле. И один из фейерверков прилетел мне прямо в шею. Пальто было чуть-чуть расстёгнуто, и он завалился за пазуху. Всю грудь пожгло.

По словам Богдана, при взрыве фейерверка никто больше не пострадал. Людям, которые стояли намного ближе к эпицентру, сильно повезло.

— Я сначала думал, что меня ударило взрывной волной, — продолжает Богдан. — Всё казалось забавным, мол, «жжёт, с*кА». Но минут через 10 начало жечь по-настоящему. Я поднялся к себе и посмотрел в зеркало — черная дыра-метка чуть ниже шеи и красная опухающая дорожка вниз. Всё начинает опухать и воспаляться. А через полчаса там уже было кровавое месиво. В скорую дозвониться было сложно, поэтому я руки в ноги, и сам поехал.

Через два часа после Нового года Богдан Коровец оказался весь обмотан бинтами. В больнице он не встретил ни одного пациента с ожогами, а утром узнал, что, по официальной информации, в новогоднюю ночь в Минске от взрывов петард пострадало четыре человека (год назад их было восемь). Учитывая, что столица «гремела» от взрывов до самого утра, это совсем не много.

Сотрудники МЧС в случае, если кто-то пострадал от взрыва петарды, а дозвониться до медиков не получается, советуют набирать 101 или 112. Диспетчеры перенаправят звонящего в скорую помощь по прямому телефону.

Богдану же можно только посочувствовать: в ближайший месяц его ждут ежедневные перевязки.

— Если подводить какую-то черту, то пиротехника — тема стрёмная. Лучше от этого подальше держаться, потому что не угадаешь. Плюс погодные условия: возможно, высокая влажность сыграла свою роль, — делает свои выводы из истории Богдан. — Ну и, как говорится, прячьте морду, заматывайте шею, надевайте перчатки, чтобы пальцы не оторвало, и так далее.