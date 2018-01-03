В минском обменнике клиенту выдали лишнюю тысячу евро

Инцидент произошел 20 ноября около 22 часов в отделении банка по улице Глебки.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, мужчина подошел к окошку кассира и передал ему крупную сумму денег для конверсии. Кассир выдал клиенту на 1000 евро больше положенной суммы. Мужчина забрал деньги и ушел.

Во Фрунзенское РУВД Минска обратились сотрудники банка с просьбой оказать помощь в установлении личности клиента.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет: серая байка с капюшоном, жилетка красно-черная с белым логотипом в верхней левой части (предположительно: «The North Face»), темные джинсы.

Милиция просит всех, кто узнал изображенного на фотографии мужчину либо обладает информацией о случившемся, сообщить по телефонам: 8 (017) 207-67-67 или 102.

Конфиденциальность гарантируются.