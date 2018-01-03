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Общество
03.01.2018
Салiдарнасць
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Житель Гродно насобирал лисичек в новогоднем лесу
Снимок улова гродненец Евгений Бодак опубликовал
ВКонтакте
.
Грибы он собрал в лесу 2 января.
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