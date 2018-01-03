В Пружанском районе легковушка сбила зубра

Авария произошла 1 января около пяти часов утра.

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

Об этом сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. По предварительной информации, житель Жабинки на автомобиле «Фольксваген Пассат» двигался по автодороге Р85 Слоним-Высокое.

На 101-м км дороги водитель сбил молодого зубра, который внезапно выбежал на проезжую часть. От полученных травм животное погибло на месте происшествия.

Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Молодой человек практически не пострадал - он отделался легким ушибом.