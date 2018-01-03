В Лунинце школьник за два года похитил из отцовского сейфа более $ 5 тысяч

На момент первой кражи мальчику было 11 лет. Он знал, где отец хранит ключ от сейфа, и периодически брал оттуда валюту.

Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк. Кражи совершались с мая 2015 по август 2017 года.

Кроме того, похищал деньги из отцовской барсетки. За все время школьник вынес из дома $ 5,2 тыс. и более 30 тыс. российских рублей.

Обнаружив недостачу, мужчина обратился в милицию. Выяснилось, что воровать деньги мальчика заставлял его знакомый - учащийся колледжа. Он обещал вернуть долг, а сам менял технику - мотоцикл, скутер, подержанные автомобили. На момент предварительного расследования парню исполнилось 18 лет.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) и ч.1 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) Уголовного кодекса, которое насчитывает около 30 эпизодов.

В период следствия подозреваемый возместил большую часть ущерба.