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Скандалы
03.01.2018
TUT.BY
В Бресте парень после новогоднего корпоратива убил своего коллегу

В Бресте возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве.

Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным правоохранителей, преступление молодой житель города совершил в ночь с 30 на 31 декабря. Как сообщила TUT.BY читательница, после корпоратива одной из организаций брестской сферы торговли двое коллег решили продолжить праздник на квартире. Во время застолья гость нанес хозяину жилья множество ударов ножом по различным частям тела. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

 
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