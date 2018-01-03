«Казалось, что я маленький человек в мире пенсионеров из СССР»

Я не люблю обобщений. Ни в жизни, ни в заголовках. Но так проще и безопаснее высказывать свое мнение. Якобы «мы», якобы все белорусы чего-то не любят/любят и так далее. Если «мы» заменяешь на «я», становится как-то не по себе. Резко пропадает эта массовость.

Часть первая

Белорусам — хотя нет, мне — сильно не хватает этого: не обобщать, а брать ответственность на себя и за себя.

Сейчас стало модно винить во всем родителей. Мол, папа не принимал активного участия в воспитании, мол, родители были трудоголиками или деспотами, мол, не проговорили в свое время темы сексуального воспитания, личных границ, выбора… Это, конечно же, важно, но можно всю жизнь винить кого-нибудь в том, что мы выросли «не такими». И это будет не про взрослость.

«Любой конфликт в семье, на работе, в любви и дружбе — это лишь отражение вашего внутреннего конфликта. Поэтому разбираться нужно не с окружающими, а с собой».

Признать чужие и свои ошибки и простить всем сразу — такой путь гораздо больше похож на осознанный, реальный и нацеленный на взрослость. Об этом отчасти говорит в своей книге «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаил Лабковский, более известный нам по острым цитатам в ленте Facebook.

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Долгое время мне казалось, что я очень недолюбленный ребенок. Мол, никто не пытался совладать с моей гиперактивностью — и отсюда все мои беды во взрослой жизни. С папой, с которым мы живем под одной крышей вот уже третий десяток, мы начали общаться, а не просто перебрасываться дежурными фразами, лишь два года назад. Однажды у нас произошел важный разговор:

— Папа, ну неужели нельзя добавить в наши взаимоотношения хоть немного нежности и любви?

— Катя, как я могу дать тебе то, чего сам не видел?

Тот вечер стал маленькой оплеухой реальности. Папа воспитывался без отца. С малых лет сам он был за отца своим младшим братьям и сестрам. Готовил им затирку, варил борщи, а еще следил, чтобы младшие, в прямом смысле, не поубивали друг друга. Потом были училища, армия, Польша-Нижневартовск-Сибирь и только потом Минск-дом-семья. Зачем я все это вспоминаю? Нельзя судить о человеке, его реакциях и чувствах без контекста. Нельзя говорить о воспитании без понимания того, как воспитывались мамы-папы-бабушки. Нельзя говорить о себе, не зная своих корней.

Часть вторая

Прошло много времени, прежде чем я поняла, что любовь и забота в каждом транслируются по-разному (привет, кэп). То, что мне кажется нежностью, другим может показаться соплями. То, что одним видится отсутствием чувств, другим — букетом переживаний.

В том, что мы (я) вырастаем закомплексованными, неуверенными, вина не столько родителей, сколько времени, нравов, идей в обществе, самого общества и даже неприятия всего этого нами.

Недавно на трамвайной остановке я услышала разговор двух девушек-подростков о том, что у одной из них не самые простые взаимоотношения в семье. Мол, «что ты хочешь, мою маму воспитывали после войны. Когда главное — быть в тепле и не быть голодным. Душевная теплота становится не такой актуальной, когда ты живешь в землянке без куска хлеба».

Гораздо сильнее в свое время меня ломала средняя школа, чем кожаный ремень, лежавший у стола на случай, если буду отказываться есть «по норме».

Вот там — ад и вершина ленинизма. Место, призванное, по идее, воспитывать самодостаточных людей с пытливым умом, растит клонов. Выстраивает систему из тех, кто не имеет права возражать учителям, носить зеленые кофты не по праздникам (это реальный случай) и красить губы детским блеском «Принцесса».

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А почему нет? Маленький человек — формирующаяся личность. И этому человеку хочется самовыражаться, пусть и через не всегда приемлемые вещи (например, брюки-трубы). Но в существующем обществе всеми способами личностей душат, а вместо них штампуют покорных исполнителей.

В моей школе и моем классе было именно так. С пророчествами типа «это же будущая зечка» и вызовом родителей на ковер за то, что не ем рыбу в столовой и крашу волосы в черный.

Очень долго родители верили этим «авторитетам», классным руководителям и завучам, что подавляло мою веру в разум, справедливость и смысл мира. Это был разлом. Меня бичуют ни за что ни про что, а родители мне не верят. Казалось, что я маленький человек в мире пенсионеров из СССР.

Было тяжело. Бунт сменился на затишье. Я стала сомневаться не только в собственных силах, но и в собственной адекватности: может, действительно нельзя носить в школе зеленую кофту? Может, это современная алая буква, которая не несет ничего хорошего?

Хорошо, что спустя какое-то время мать поняла, что здесь что-то не так. И из министерства образования, в которое она не побоялась обратиться, вскоре умерили пыл моей классной. Наконец я попрощалась со стрессами и неврозом, но тут подвезли комплексы и зажимы, которые засели в теле и не давали о себе забыть.

Часть третья

Университет добавил адекватности миру, однако немного. Лично мне люди попались отличные, но такие же в большинстве своем растерянные, без понимания, каким образом выбранная специальность соотносится с теми предметами, которые они должны сдавать.

Так выпускают специалистов, которые как бы и с дипломом, но по факту никому не нужны. Я знаю, что это распространенная ситуация, не будет никаких нареканий «как сложно жить в Беларуси». Жить можно, но лично мне, опять же, было очень сложно в мире «работа с 8 до 17», где первое, что тебе говорят, это «забудьте все, чему вас учили в университете». Почему тогда вы берете на работу только тех, у кого есть университетское образование? Заставить его забыть? Где у нас министерство логики Беларуси?

Надлом номер два.

Ты понимаешь, что если не будешь фигачить и заниматься самообразованием — покроешься плесенью, как «виндоуз-98». И никто даже не вспомнит, какие ты издавал звуки.

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Работа — в целом та сфера, которая либо выталкивает тебя из зоны комфорта, как пражская «Славия» — БАТЭ, когда приходится сначала бороться, а потом плюнуть и подружиться со всеми своими страхами и комплексами, приняв реальное положение вещей. Или компенсирует те самые страхи, комплексы (привет, средняя школа), позволяя людям вокруг превращаться в гиен и тиранов (привет, белорусское телевидение, где мне довелось поработать).

Надлом номер три: когда вы попадаете к боссам-тиранам и не бежите от них. Но и это может пойти на пользу.

В приобретенных, забытых и вновь приобретенных комплексах, наконец, учишься видеть себя. Иногда лохматого и странного (отнюдь не инстаграмного), но довольно милого и целеустремленного.

Кто я, чего на самом деле хочу, для чего и какие образование-работа-семья мне нужны? Ответы помогают избавиться от нездоровых отношений, нездорового желания быть лучше всеx и во всем.

Комплексы есть у каждого. Боятся все. Даже самый уверенный в себе «инстабой» не отправит первое же селфи в сториз. И это нормально.

Какая бы у вас ни была семья, родители, дом, образование и работа — не бывает идеально. Не бывает людей, которые бы не допускали ошибок. Не бывает работы, которая приносила бы только миллионы долларов и многоразовые оргазмы.

Бывает реально. Ваши комплексы — это ваше второе дно, если хотите. Конечно, злиться можно на кого угодно, но пока вы не разберетесь с собой, не решитесь нырнуть с головой, послав все к чертям — вам еще очень долго оформлять подписку на психологические ресурсы.

Пока нам кажется, что все кругом дураки, мир крутится дальше. И в этом водовороте важно вовремя осознать, не дураки вы сами, если пытаетесь все переиначить под себя. Мир не идеален, мы не идеальны (я не идеальна), и стоит подумать, как существовать дальше. Уважать чужие и собственные рамки. С комплексами, страхами и зажимами, которые с кем-нибудь сходятся, как пазлы. И как важно воспитать это сначала в себе, а потом уже в ком-то другом.