УВД Миноблисполкома: «Сотрудник Солигорской ГАИ, сбивший женщину, виновен»

УВД Миноблисполкома не отрицает вину сотрудника Солигорской ГАИ, который утром 29 декабря сбил на пешеходном переходе женщину. Степень его вины будет определяться после проверки.

Напомним, авария произошла 29 декабря в 7.50 на пешеходном переходе в городе Солигорске на улице Ленина. Горожанку сбил патрульный автомобиль.

Представитель официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек прокомментировал факт ДТП.

— Предварительно ДТП было совершено по вине 43-летнего сотрудника ГАИ, мы этот факт не отрицаем. Он нарушил ПДД — не пропустил пешехода на пешеходном переходе. Степень его вины будет определена после выводов судебно-медицинской экспертизы, а также будет зависеть от состояния здоровья и причиненного вреда потерпевшей. Предварительно был поставлен диагноз: ушибы, гематомы, состояние алкогольного опьянения. Но, подчеркну, что в определении степени вины сотрудника состояние потерпевшей не будет иметь никакого значения.

Евгений Сачек отметил, что все мероприятия по оформлению ДТП были выполнены сразу после аварии, горожанку доставили в больницу, о самом факте руководство Солигорского РОВД узнало сразу же. В отношении сотрудника ГАИ проводится проверка.

AUTO.TUT.BY удалось связаться со свидетелями аварии. Ольга и Павел ждали пострадавшую в машине и собирались вместе ехать на работу, все произошло на их глазах.

— На пешеходном переходе остановились две машины — машина ГАИ и еще одна легковушка. Прошел пешеход и легковушка поехала. Начала движение и машина ГАИ. В этот же момент пострадавшая ступила на пешеходный переход, сделала пару шагов и ее сбил автомобиль ГАИ. Она отлетела, — утверждает Павел. Его супруга Ольга вспоминает, что выскочила из автомобиля и подбежала к подруге.

— Сам момент наезда я не видела. После того, как все случилось, я выбежала из машины, подняла подругу, следом вышел гаишник. Он сам был в шоке. Сказал, что уже вызвал ГАИ. Я вот думаю, что нужно было вызвать скорую, но никто не предложил, и мы этого не стали делать. Подошел мой муж, спросил, все ли цело. После этого, мы поехали в ГАИ давать показания, — рассказывает Ольга. Коллега была с пострадавшей весь день и отвезла ее в медучреждение еще раз, когда ей стало плохо.