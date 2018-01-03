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03.01.2018
Константин Бенюмов, Медуза
Под Киевом нашли убитой правозащитницу. Ее сестру насмерть сбил племянник судьи

1 января в Киевской области Украины было обнаружено тело юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. О ее исчезновении родственники сообщили 29 декабря. Ноздровская занималась расследованием ДТП, в котором погибла ее сестра: в 2015 году ее насмерть сбил племянник председателя районного суда.

Украинская полиция не исключает, что убийство женщины связано с расследованием.

Демонстрация в Киеве с требованием найти убийц Ирины Ноздровской. Фото Сергей Супинский / AFP / Scanpix / LETA

ДТП, в котором погибла сестра Ирины Ноздровской, произошло 30 сентября 2015 года. 26-летнюю Светлану Сапатинскую сбила машина в селе Демидово Вышгородского района Киевской области. За рулем находился Дмитрий Россошанский — племянник и. о. председателя районного суда. Позднейшая экспертиза выявила в крови Россошанского следы наркотических веществ. После смертельного ДТП водителя сперва не арестовали, а отпустили под домашний арест. Только в мае 2017 года Дмитрия Россошанского приговорили к семи годам тюрьмы.

Ноздровская занималась расследованием гибели своей сестры. Летом 2017 года она рассказывала в интервью изданию «Обозреватель», что ей пришлось бросить работу, разговаривать со свидетелями, убеждать их давать показания и за собственный счет заказывать дополнительные экспертизы и консультации экспертов. Как пишет «Новое время», наркотическое опьянение Россошанского не было задокументировано, а муж погибшей «по непонятным причинам» написал заявление об отказе от претензий к водителю, сбившему его жену.

Об исчезновении Ноздровской родственники сообщили 29 декабря. Правозащитница пропала по дороге из Киева в село Демидов, где она жила. Близкие Ноздровской заявляли, что ей неоднократно поступали угрозы со стороны родственников подсудимого. 1 января народный депутат Мустафа Найем написал в фейсбуке, что 27 декабря — за два дня до исчезновения — на заседании суда, в ходе которого была отклонена апелляция адвокатов Дмитрия Россошанского, его отец заявил Ирине, что она «плохо кончит».

Тело Ирины Ноздровской было найдено 1 января. Его нашли в одной из рек в районе села Демидов. Как пишет «МК», на женщине не было никакой одежды — остался только бюстгальтер и ювелирные украшения. Точная причина смерти пока не называлась, однако в полиции сообщили, что на теле обнаружили ранения колющим предметом. Власти рассматривают несколько версий случившегося, в том числе попытку изнасилования и участие Ноздровской в расследовании ДТП, в котором погибла ее сестра.

2 января в Киеве прошла демонстрация в связи с убийством Ноздровской. Около 250 человек, в том числе журналисты, юристы и блогеры, вышли к зданию Главного управления полиции Киевской области и потребовали найти убийц правозащитницы и отправить в отставку руководителя ведомства. Наказать виновных в убийстве Ирины Ноздровской также призвали США.

 
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