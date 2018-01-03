Белорусы будут платить за коммуналку больше, а предприятия – меньше

Новый план правительства: что случится с белорусской системой ЖКХ до 2025 года?

Совет министров опубликовал концепцию совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года. Что интересного есть в документе?

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Белорусов ждет массовая установка счетчиков

В ближайшие годы правительство планирует начать широкомасштабную установку счетчиков на отопление. В новых домах они устанавливаются уже сейчас, а вот жителям старых зданий, скорее всего, придется установить тепловые счетчики с нуля. За чей счет будет оплачиваться весь этот банкет, пока неизвестно.

Кроме того, документом предусматривается «внедрение дистанционного съема показаний приборов индивидуального учета расхода газо-, электро-, тепло- и водопотребления», что вероятно также потребует замены старых систем учета на новые.

Страна, наконец, получит чистую воду

Согласно концепции, планируется до 2025 года обеспечить 100% потребителей «качественной питьевой водой». По данным коммунальных служб, сегодня многие показатели качества воды в Беларуси превышают нормы, установленные в Европейском Союзе и США по рекомендации ВОЗ.

С помощью мусора будут вырабатывать электроэнергию

В ближайшие годы Беларусь намерена внедрять современные стандарты работы с бытовыми отходами. Причем, речь идет не только о раздельном сборе мусора, к которому многие белорусы уже успели привыкнуть. Планируется также внедрить технологию производства альтернативного топлива из мусора. Иными словами, сжигать отходы для получения тепловой и электрической энергии.

Тарифы для населения вырастут, а для бизнеса снизятся

Предусмотрено «поэтапное снижение тарифов на электроэнергию для потребителей реального сектора экономики», включая организации ЖКХ, в рамках ликвидации перекрестного субсидирования.

Говоря простым языком, чиновники надеются, что в ближайшем будущем белорусы начнут зарабатывать больше – и, соответственно, смогут оплачивать полную стоимость коммунальных услуг. Частично сохранить государственные субсидии планируется только на услуги отопления, горячего водоснабжения, а также проведения капитального ремонта зданий.

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